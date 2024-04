Fußball-Nachlese: Glücksgefühle im Moos

Fußball-Nachlese

Plus Beim 12:1-Sieg des SV Klingsmoos erzielen zwei Spieler vier Tore. Alexander Müller zeigt seine Bedeutung für das Team. Der SV Grasheim feiert nach einer langen Durststrecke seinen ersten Saisonsieg.

Von Benjamin Sigmund und Dirk Sing

Es gibt immer wieder Fußballspiele, die den Beteiligten noch lange Zeit in Erinnerung bleiben. Seien es besondere Siege oder schmerzhafte Niederlagen. Oder Ergebnisse, die aus jeglicher Norm fallen.

Eine solche Partie fand am Sonntag in Klingsmoos statt. Eigentlich war die Luft bei den Möslern nach zwei deutlichen Niederlagen mit jeweils fünf Gegentoren etwas raus. Die vorderen Plätze in der Kreisliga Ost waren zu weit weg, der Vorsprung nach unten komfortabel. Doch dann sahen die Zuschauer eine Partie, die sie so schnell nicht vergessen werden. Der SVK besiegte die SG FC Stätzling/Igenhausen II, die zwar Vorletzter ist, aber noch Hoffnungen auf den Klassenerhalt hat, mit 12:1! „Als Trainer habe ich noch nie so hoch gewonnen, das war schon Wahnsinn“, sagt Johannes Kranner, der die Leistung seiner Mannschaft jedoch nicht überbewerten will: „Der Gegner war erschreckend schwach. Die Mannschaft war sehr jung, teilweise haben sich die Spieler untereinander gar nicht gekannt.“ Der SVK traf nach Belieben, Alexander Müller und Marcel Girbinger erzielten jeweils einen Viererpack. Girbinger, der nun 15 Saisontore auf dem Konto hat, gelangen sogar vier Treffer am Stück, vom 9:1 bis zum 12:1-Endstand. „Er hatte zuletzt eine schwierige Phase“, sagt Kranner. „Es ist ein Träumchen, dass er eingewechselt wird und vier Tore schießt.“ Die Qualität von Müller sei ohnehin bekannt. Der 28-Jährige hat sein Zweitspielrecht bei den Möslern, absolvierte erst sein fünftes Spiel in dieser Saison. Vier davon wurden gewonnen. „Mit ihm sind wir eine andere Mannschaft, er hebt das Niveau und macht uns besser“, weiß Kranner. „Alex gibt immer alles, wenn er da ist. Er hat ein extremes Tempo und haut die Dinger vorne rein.“ Gemeinsam durfte die Mannschaft nach dem Spiel einen von Michael Habermayr gesponserten Kasten Bier genießen. Der Torwarttrainer feierte sein Kreisliga-Comeback, weil die etatmäßigen Keeper Matthias Hudler (Kreuzbandverletzung) und Timo Futterer (Urlaub) nicht zur Verfügung standen. Beim SVK hat man auch auf die 40 Punkte angestoßen, die als Aufsteiger nun gesammelt wurden.

