Fußball-Nachlese

vor 4 Min.

Fußball-Nachlese: Ungewohnte Rolle im Tor für Untermaxfelds André Fleury

Plus André Fleury muss bei der TSG Untermaxfeld für den verletzten Ray Bishop zwischen die Pfosten. Während der SV Klingsmoos ins Straucheln geraten ist, ist der SV Bertoldsheim weiterhin ungeschlagen.

Von Benjamin Sigmund

Seit Sonntagabend steht endgültig fest, dass der deutsche Fußballmeister erstmals nach elf Jahren nicht Bayern München heißt. Bayer Leverkusen ist nach dem 5:0-Sieg gegen Werder Bremen bei 16 Punkten Vorsprung nicht mehr einzuholen und ist nach 29 Spieltagen in der Bundesliga noch ungeschlagen.

Eine beeindruckende Bilanz, die selbst im Amateurbereich nur äußerst selten vorkommt. Das Gefühl einer Niederlage beinahe vergessen hat auch der SV Bertoldsheim in der A-Klasse Neuburg, denn nach 19 Spielen stehen 15 Siege und vier Unentschieden zu Buche. „Wir haben die Mentalität, immer an uns zu glauben, auch bei einem Rückstand“, sagt Spielertrainer Philipp Stadler. Im Gegensatz zu Leverkusen kann Bertoldsheim aber noch nicht feiern. Der Vorsprung des Tabellenführers beträgt zwar sechs Punkte, doch stehen die Spiele gegen die Verfolger SV Straß, BSV Neuburg und SV Weichering noch auf dem Programm. „Es wird bis zum Schluss spannend bleiben“, meint Stadler, der von seinem Team fordert, immer ans „Leistungsmaximum“ gehen zu müssen. Dies sei zuletzt beim 1:1 gegen den BSV Berg im Gau II nicht gelungen. „Da haben wir alles vermissen lassen, was uns zuvor starkgemacht hat.“ Immerhin gelang am Sonntag ein 6:1-Sieg beim TSV Ober-/Unterhausen. Restlos zufrieden war Stadler aber erneut nicht. „Wir waren zu Beginn fahrig im Passspiel und haben nach unserer Führung aufgehört, Fußball zu spielen.“ Doch nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich erhöhte Bertoldsheim bis zur Pause auf 4:1 und legte später noch zwei Treffer nach. Mit drei Toren hatte Stadler selbst einen wichtigen Anteil am Sieg. Dennoch sagt der Angreifer: „Tore sind mir nicht wichtig, es zählt allein der Erfolg der Mannschaft.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen