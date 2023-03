Fußball-Nachlese

18:10 Uhr

Fußball-Nachlese: Zwischen Ernüchterung und Spektakel

Plus Während der FC Ehekirchen erstmals verliert und seiner Form weiter hinterherläuft, feiert der BSV Neuburg einen 5:4-Sieg gegen Weichering. Beim VfR Neuburg wurden zwei Spieler suspendiert.

Von Benjamin Sigmund und Dirk Sing

Glück und Pech können entscheidenden Einfluss auf Ergebnisse im Fußball nehmen. Vergebene Chancen auf der einen Seite, ein einzelner Fehler auf der anderen begünstigen Erfolg und Misserfolg.

Eine große Portion Glück hatte Landesligist FC Ehekirchen an den ersten beiden Spieltagen nach der langen Winterpause. Beim 1:0 in Oberweikertshofen gelang der Siegtreffer in der 92. Minute, beim anschließenden 4:2 in Mering verwandelte Spielertrainer Simon Schröttle einen zweifelhaften Elfmeter zum vorentscheidenden 3:2 in der 5. Minute der Nachspielzeit. Ehekirchen festigte mit den sechs Punkten seine Spitzenposition, obwohl die Leistungen nicht zufriedenstellend waren. Am Samstag war das Glück aufgebraucht, der FCE musste sich beim 0:2 gegen den FC Memmingen II erstmals geschlagen geben. „Die Niederlage hat sich in den ersten beiden Spielen abgezeichnet. Das war bereits deutlich zu wenig von uns, wir sind jeweils mit einem blauen Auge davongekommen“, sagt Schröttle rückblickend.

