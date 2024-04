Fußball-NR-Doppelpass

20:15 Uhr

0:4 gegen Aichach: FC Rennertshofen verliert Spiel und Litzl

Plus Kreisligist FC Rennertshofen hält gegen den Favoriten BC Aichach rund eine Stunde lang gut mit. Eine Rote Karte sowie ein Freistoßtreffer sorgen letztlich für die Vorentscheidung.

Von Hans Seiler

Nichts zu holen gab es in der Fußball-Kreisliga Ost für den FC Rennertshofen im Heimspiel gegen den BC Aichach. Am Ende setzte sich der Favorit vor rund 150 Zuschauern in einer durchaus ansehnlichen Partie mit 4:0 durch.

Beiden Mannschaften merkte man von Anfang an die Wichtigkeit dieser Begegnung an. Das Mutzbauer-Team wollte den Abstand zu den Abstiegsplätzen gleich halten oder vergrößern – der BC Aichach hingegen weiterhin an der Tabellenspitze mitmischen. Nach neun Minuten gingen die Gäste durch einen individuellen Fehler der Heimmannschaft in Führung. Markus Winkler schoss den Ball aus zwölf Metern ins leere Gehäuse.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen