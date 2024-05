NR-Doppelpass: TSG Untermaxfeld II gewinnt „Abwehrschlacht“ gegen TSV Ober-/Unterhausen

Plus Im Kellerduell der A-Klasse Neuburg feiert die TSG Untermaxfeld II einen glücklichen 1:0-Sieg gegen den TSV Ober-/Unterhausen. Die Gäste vergeben dabei eine Vielzahl an erstklassigen Chancen.

Hätte Uwe Gottschall das A-Klassen-Kellerduell zwischen seiner TSG Untermaxfeld II und dem TSV Ober-/Unterhausen umschreiben müssen, wäre der Spielertrainer der Mösler nicht lange ins Überlegen gekommen. „Ich denke, dass der Begriff Abwehrschlacht die 90 Minuten sehr gut beschreibt“, meint Gottschall, der sich am Ende mit seiner Truppe „sicherlich auch etwas glücklich“ (Gottschall) mit 1:0 durchgesetzt hatte und damit den Klassenerhalt nun wieder aus eigener Kraft schaffen kann.

Riesengroße Enttäuschung dagegen im Lager der Gäste. Und das aus einem guten Grund, schließlich passten auch an diesem Sonntagmittag Leistung und Aufwand auf der einen sowie der Ertrag auf der anderen Seite nicht zusammen. „Wären den Oberhausenern im ersten Durchgang zwei Treffer gelungen, hätten wir uns sicherlich nicht beschweren dürfen“, gab auch Gottschall offen uns ehrlich zu. Für seinen Trainer-Kollegen Manuel Sigl war das, was sich auf der TSG-Sportanlage über weite Strecken dieser Partie abspielte, „symptomatisch für unseren bisherigen Saisonverlauf“.