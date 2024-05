Fußball-NR-Doppelpass

vor 32 Min.

NR-Doppelpass: Zusammenhalt als großer Trumpf beim SV Bertoldsheim

Beste Stimmung: Am vergangenen Wochenende feierten die Kicker des SV Bertoldsheim gemeinsam mit ihren Anhängern den wichtigen 4:2-Erfolg beim SV Straß. Das nächste Spitzenspiel steht bereits am Montag beim BSV Neuburg auf dem Programm. Foto: Dirk Sing

Plus Mit einem Sieg beim BSV Neuburg kann der SV Bertoldsheim vorzeitig die Meisterschaft in der A-Klasse Neuburg perfekt machen. SB-Abteilungsleiter Bernhard Dittenhauser ist sich im "NR-Doppelpass" der Schwere dieser Aufgabe bewusst.

Von Dirk Sing

Bernhard Dittenhauser, mal Hand auf’s Herz: Hätten Sie am vergangenen Samstag in der Pause des Spitzenspiels beim SV Straß, als der SV Bertoldsheim nach einer sehr durchwachsenen Vorstellung mit 0:1 zurücklag, noch gedacht, dass Ihr Team am Ende mit 4:2 gewinnen würde?

Bernhard Dittenhauser: Die beiden Trainer haben es im Bericht der Neuburger Rundschau sehr gut analysiert. Gerade im ersten Durchgang hatten wir auf Marco Friedl überhaupt keinen Zugriff. Aufgrund seiner spielerischen Klasse war er für uns kaum zu fassen. Nichtsdestotrotz entwickelt man allerdings während einer Saison, in der man immer noch ungeschlagen ist, irgendwann ein Gefühl der Unbesiegbarkeit. Daher hatte ich auch diesmal das Vertrauen in unsere Jungs, dass sie diese Partie noch drehen – wenn auch nicht in dieser Höhe! Man hat einfach gesehen, dass wir in einem richtigen Lauf sind und haben die Begegnung dann auch konsequent zu Ende gespielt.

