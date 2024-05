Fußball-NR-Doppelpass

10:00 Uhr

Ober-/Unterhausens Trainer Manuel Sigl im NR-Doppelpass: Von null auf hundert

Ist mit seinen 23 Jahren bereits zum Cheftrainer beim A-Klassisten TSV Ober-/Unterhausen aufgestiegen: Manuel Sigl. Am Sonntag gastiert sein Team im Kellerduell bei der TSG Untermaxfeld II. Foto: Daniel Worsch

Plus Ursprünglich war das Trainer-Engagement von Manuel Sigl beim A-Klassisten TSV Ober-/Unterhausen nur bis zur Winterpause geplant. Jetzt soll er sein Team zum Klassenerhalt führen. Am Sonntag in Untermaxfeld.

Von Dirk Sing

Manuel Sigl, wie würden Sie die aktuelle sportliche Situation des TSV Ober-/Unterhausen beschreiben?

Manuel Sigl: Sie ist definitiv schwierig, keine Frage. Fakt ist, dass die Ergebnisse einfach nicht stimmen und wir dadurch zu wenige Zähler auf unserem Konto haben. Vor Beginn der Rückrunde hatten wir uns das Ziel gesetzt, möglichst schnell mit dem Abstieg nichts mehr zu tun zu haben. Das hat leider nicht geklappt – auch wenn es spielerisch oftmals gar nicht so verkehrt war. Dass unter dem Strich die erhofften Punkte ausgeblieben sind, ist natürlich extrem ärgerlich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

