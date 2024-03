Fußball-NR-Doppelpass

vor 49 Min.

Wagenhofens Trainer Rutkowski: „Das Spiel ist die letzte Chance“

Das Topspiel steht an: Sebastian Rutkowski (links) empfängt am Sonntag mit dem Tabellenzweiten SV Wagenhofen Spitzenreiter SV Bertoldsheim. Foto: Daniel Worsch

Plus Um noch auf Rang eins springen zu können, muss der SV Wagenhofen den SV Bertoldsheim besiegen. Wie Trainer Sebastian Rutkowski die Ausgangslage bewertet.

Von Benjamin Sigmund

Sebastian Rutkowski, der SV Wagenhofen ist mit zwei Siegen (3:1 gegen Feldkirchen, 1:0 in Sinning) gut in die Restsaison der A-Klasse Neuburg gestartet. Wie bewerten Sie die ersten beiden Spiele im neuen Jahr?

Sebastian Rutkowski: Wir können zufrieden sein. Der SC Feldkirchen war ein unangenehmer und bissiger Gegner. Wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht und verdient gewonnen. In Sinning sind wir gut gestartet und haben in der ersten Hälfte ein Tor geschossen. Sinning hatte keine großen Chancen. In der zweiten Halbzeit sind wir in der Abwehr unter Strom gestanden und mussten viel verteidigen, uns hat die Entlastung gefehlt. Insgesamt war es wohl ein typisches 0:0-Spiel. Diesmal hatten wir etwas Glück. Zuvor hatten wir auswärts meist große Probleme. Umso schöner war es, in Sinning einen Sieg einzufahren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen