Die „NR-Elferkette“ mit Luca Jurida vom Kreisligisten SG Münster/Holzheim

Nach dem erfolgreichen Kreisliga-Aufstieg in der vergangenen Saison geht es für die SG Münster/Holzheim in dieser Spielzeit ausschließlich um den Klassenerhalt. Dass in der neuen Liga ein „anderer Wind“ weht, mussten die SG-Kicker im bisherigen Verlauf bereits erfahren. Verlassen können sie sich aber dennoch auf den Torriecher ihres Angreifers Luca Jurida, der immer für einen Treffer gut ist.

