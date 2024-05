Fußball-NR-Elferkette

NR-Elferkette mit Julian Mayr (Münster): „Spaghetti Vongole am Gardasee“

Plus Mittelfeldspieler Julian Mayr von der SG Münster-Holzheim verrät in der "NR-Elferkette", warum er ein Wirtz-Fan ist und der VAR abgeschafft gehört.

Von Max Neff

Wenn sich die SG Münster/Holzheim in der Schlussphase der Saison 2023/24 anschickt, zumindest noch den zweiten Tabellenplatz in der Kreisklasse Neuburg zu erreichen, kann Julian Mayr nicht mehr mithelfen. Der 26-jährige Mittelfeldspieler hat sich beim 4:1-Erfolg am vergangenen Wochenende beim BSV Berg im Gau schwerer am Knie verletzt und muss längere Zeit pausieren.

In unserer Serie „NR-Elferkette“ stellen wir Julian Mayr, der einst auch das Trikot des FC Ehekirchen und VfR Neuburg trug, auf eine etwas andere Art und Weise vor.

