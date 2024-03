Fußball

vor 18 Min.

NR-Fußballcheck: Der SV Weichering hat den zweiten Platz im Blick

Start in die Restsaison: Spielertrainer Mathias Weber (rechts) und der SV Weichering spielen am Sonntag beim BSV Berg im Gau II. Foto: Daniel Worsch

Plus Der SV Weichering hofft, in der A-Klasse Neuburg den Relegationsrang erreichen zu können. Trainer Mathias Weber fordert besseres Defensivverhalten.

Von Max Neff

Während andere Mannschaften in der A-Klasse Neuburg bereits zwei Spiele absolviert haben, steht für den SV Weichering der Start in die Restsaison am Sonntag an.

Bisheriger Saisonverlauf Nach Platz acht in der Vorsaison stand der SV Weichering zur Winterpause auf dem Aufstiegsrelegationsplatz zwei und spielt eine sehr gute Saison. Aktuell ist die Mannschaft Dritter, der Tabellenzweite SV Wagenhofen ist punktgleich. Der Rückstand auf Spitzenreiter SV Bertoldsheim beträgt sieben Zähler.

Das war gut Spielertrainer Mathias Weber stellt eine deutliche spielerische Steigerung seiner Mannschaft fest, was auch die tabellarische Steigerung im Vergleich zur Vorsaison untermauert. Außerdem attestiert er seinem Team großen Kampfgeist und Mentalität: „Auch bei Rückständen geben wir nie auf und kämpfen bis zum Schluss.“ Ein Beispiel hierfür wäre der Last-Minute-Sieg in Staudheim , bei dem Weber selbst in der fünften Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielte. Besonders in Erinnerung sollte auch das 4:4 gegen den Primus Bertoldsheim geblieben sein, bei dem die Weicheringer nach 2:4-Rückstand noch einmal zurückkamen.

Das muss besser werden Hier nennt Weber das Verteidigungsverhalten und merkt an, dass man schlichtweg „zu viele Tore kassiert“. Diese Aussage spiegelt sich auch im Torverhältnis wider. Zwar stellt der SVW mit 48 Toren die beste Offensive der Liga, hat mit 27 Gegentoren aber auch verhältnismäßig viele Treffer hinnehmen müssen. Diesbezüglich nimmt der 35-Jährige aber nicht nur seine Defensivabteilung in die Pflicht, sondern er kritisiert das Defensivverhalten der kompletten Mannschaft.

Kommen & Gehen Marc Straßer , der in der kommenden Saison als Co-Trainer agieren wird (wir berichteten) verstärkt das Team bis zum Sommer als Spieler, bevor er gemeinsam mit dem aktuellen Co-Trainer Philipp König das Traineramt übernehmen wird. Weber wechselt in der kommenden Saison als Spielertrainer zum Ligakonkurrenten SV Sinning.

Saisonziel Eine Platzierung unter den ersten zwei wäre für Weber absolut wünschenswert. Auch mit Platz drei würde man sich in Weichering aber durchaus zufriedengeben.

Punktspiel-Auftakt Sonntag, 24. März (13 Uhr), beim BSV Berg im Gau II.

NR-Prognose Spitzenreiter SV Bertoldsheim scheint zu souverän, um seinen Vorsprung noch zu verspielen. Dahinter wird ein Kampf mehrerer Mannschaften um Platz zwei entstehen, bei dem der SV Weichering gewiss ein gewaltiges Wörtchen mitreden wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen