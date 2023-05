Fußball-Relegation

17:50 Uhr

Bayernliga-Relegation: Der „Bonus“ einer überragenden Saison für den FC Ehekirchen

Plus Bereits jetzt hat Fußball-Landesligist FC Ehekirchen die beste Spielzeit in seiner Vereinsgeschichte absolviert. Doch die Panknin/Schröttle-Truppe will mehr. In der ersten Runde geht es ab Mittwoch gegen den TSV 1860 Rosenheim.

Von Dirk Sing

Dass der FC Ehekirchen in seinen vergangenen fünf Punktspielen in der Landesliga Südwest ohne Sieg geblieben ist – geschenkt! Zum einen wäre der souveräne Meister und Bayernliga-Aufsteiger 1. FC Sonthofen wohl ohnehin nicht mehr einzufangen gewesen. Zum anderen – und das ist noch viel wichtiger – lieferten die Schützlinge des Spielertrainer-Gespanns Michael Panknin/Simon Schröttle als Tabellenzweiter die bislang beste und erfolgreichste Saison in der Fußball-Historie des FC Ehekirchen ab. „Ich denke, dass es schon jetzt eine überragende Spielzeit von uns war“, meint auch Panknin – wohlwissend, dass diese zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beendet ist. Was der erfahrene Übungsleiter mit dem Begriff „Bonus“ bezeichnet, beginnt für seine Truppe am Mittwochabend (18.30 Uhr) in der heimischen Elektro-Schmaus-Arena: Die erste von maximal zwei Runden der diesjährigen Bayernliga-Relegation!

Wie es am Samstagabend das Los ergab, treffen die FCE-Kicker dabei auf den Tabellensiebzehnten und damit Vorletzten der Bayernliga Süd, TSV 1860 Rosenheim. Das Rückspiel findet dann am Samstag (18 Uhr) in Rosenheim statt. Sollte Ehekirchen dieses Duell zu seinen Gunsten entscheiden, würde es in der zweiten und finalen Runde gegen den Sieger der Partie SB Chiemgau Traunstein (Zweiter der Landesliga Südost) gegen Türkspor Augsburg (Tabellensechzehnter der Bayernliga Süd) um einen freien Platz in der Bayernliga gehen.

