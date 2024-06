Illdorf herzt Michael Richter: Der FCI bleibt in der Kreisklasse

Der FC Illdorf besiegt die SpVgg Langerringen II nach einem Rückstand mit 2:1. Neben dem Schützen des Siegtores hat Spielertrainer Alexander Gerbl einen entscheidenden Anteil am Erfolg.

Acht Minuten Nachspielzeit waren zwischen Illdorf und der SpVgg Langerringen II bereits gespielt. Der FCI führte mit 2:1, die Anhänger am Spielfeldrand forderten vehement den Schlusspfiff. Als dieser nach einem letzten langen Ball Richtung Strafraum dann ertönte, kannte der Jubel keine Grenzen mehr. Die Spieler fielen sich erleichtert in die Arme und mobilisierten die letzten Kräfte zum Jubeln.

Mit dem Sieg gegen den Zweiten der A-Klasse Augsburg Süd bleibt der FC Illdorf in der Kreisklasse und hat über den Umweg Relegation als Aufsteiger den Klassenerhalt geschafft. Für diesen waren ein hartes Stück Arbeit und ein riesiger Wille der gesamten Mannschaft nötig. Denn lange Zeit hatte es nicht danach ausgesehen, als könnten sich die Illdorfer an diesem Abend auf der Sportanlage des TSV Friedberg vor 220 Zuschauern durchsetzen. Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten stand dann Spielertrainer Alexander Gerbl, der von Fans und Spielern mit Sprechchören gefeiert wurde.

FC Illdorf dreht die Partie

Der Verteidiger hatte mit einer Defensivaktion für die wohl entscheidende Szene in diesem Spiel gesorgt. Der FC Illdorf lag mit 0:1 zurück, als Langerringens Yannick Keiß allein vor Torhüter Christian Stöckl auftauchte und den Ball an ihm vorbei Richtung Tor brachte. Doch Gerbl grätschte die Kugel mit großem Einsatz von der Linie (50.). „Das hat uns wachgerüttelt“, sagte Gerbl, der sich selbst nicht in den Mittelpunkt stellen wollte. „Jeder ist über die Grenze gegangen, hat Gas gegeben und wollte es unbedingt schaffen. Ich bin so stolz auf die Mannschaft, die zuletzt von Verletzungen und Ausfällen gebeutelt war.“

Michael Richter erzielt das 2:1 für den FC Illdorf

Dies war gerade in der ersten Halbzeit zu sehen gewesen. Langerringen kam besser in die Partie und ging früh in Führung. Ein langer Einwurf landete im Fünfmeterraum, Fabian Köbler traf ungestört aus kurzer Distanz zum 1:0 für die SpVgg (6.). Illdorf zeigte zwar großen Einsatz, erspielte sich aber keine Torchance. Der harmloseste Angriff der Kreisklasse Neuburg, der durch den Ausfall von René Reiter weiter geschwächt wurde, entwickelte keine Durchschlagskraft. Langerringen verpasste es aber, nachzulegen. Köbler hatte Stöckl bereits ausgespielt, schoss aber aus 17 Metern über das leere Tor (34.). Gero Wurm vergab nach einer Hereingabe aus kurzer Distanz (42.). Erst nach Gerbls „Monstergrätsche“ drehte sich die Partie, auch wenn Illdorfer Möglichkeiten zunächst ausblieben.

Dann wurde Michael Richter zum Helden des Abends. Zunächst holte er einen Elfmeter heraus, den Manuel Tunat mit etwas Glück im Tor unterbrachte (67.). Denn Langerringens Torhüter Daniel Braun wehrte den Ball zunächst ab, doch dieser hatte viel Effet und trudelte über die Linie. „Da habe ich gemerkt, dass der Fußballgott auf unserer Seite ist“, meinte Gerbl. Sechs Minuten später durfte der FC Illdorf erneut jubeln. Richter wurde im Strafraum freigespielt und traf mit einem Linksschuss flach ins lange Eck zum 2:1 (72.).

Feiermarathon beim FC Illdorf

Noch war viel Zeit auf der Uhr. Doch Illdorf musste nur noch eine brenzlige Situation überstehen, als Maximilian Mende ans Außennetz köpfte (87.). „Es hat den Anschein gemacht, dass Langerringen die Kräfte ausgehen“, sagte Gerbl. Die besseren Chancen hatte nun der FCI nach Kontern. Doch Patrick Schiele (86.) und Sebastian Schiele (90.) ließen gute Möglichkeiten ungenutzt.

Reichen sollte es am Ende dennoch. „Heute Nacht wird keiner zum Schlafen kommen. Ich hoffe, dass das Sportheim stehen bleibt“, kündigte Gerbl noch einen Feiermarathon an.

FC Illdorf Stöckl – Flath, C. Meier, Eigen, Steidle, Tunat, Jo. Meier, Ju. Meier, P. Schiele, Gerbl, Richter (S. Schiele, Martin, Bauer).

SpVgg Langerringen II Braun – Wurm, Mützenfeldt, Hirschner, Rupprecht, Keppeler, Köbler, Kraus, Zinßer, Mende, Kunzmann (Bösl, Keiß, Ammann, Strehle).