Fußball-Relegation

19:30 Uhr

Relegation: Eine Fahrt ins „Ungewisse“ für den SV Straß

Plus Der SV Straß trifft im Relegationsspiel zur Kreisklasse am Freitag in Aindling auf den TSV Steppach. Was Abteilungsleiter Lukas Friedl über den Gegner sagt und warum er gerne gegen Illdorf gespielt hätte.

Von Dirk Sing

Wenn sich die Kicker und Anhänger des Tabellenzweiten der A-Klasse Neuburg, SV Straß, am späten Freitagnachmittag auf die Fahrt in Richtung Aindling begeben, dürfte es für sie so etwas wie eine Reise ins Ungewisse werden. Im Relegationsspiel zur Kreisklasse bekommen es die Schützlinge von Spielertrainer Marco Friedl auf dem dortigen Sportgelände ab 19 Uhr mit dem Zwölften der Kreisklasse Nordwest, TSV Steppach, zu tun. Dabei haben beide Teams zumindest eine Gewissheit: Der Sieger dieser Partie wird in der kommenden Saison in der Kreisklasse kicken, während der Verlierer in der A-Klasse ran muss.

„Ehrlich gesagt haben wir zu Steppach absolut keinen Bezug“, sagt der kickende Abteilungsleiter des SVS, Lukas Friedl, der sich „noch nicht einmal bei Fupa“ darüber informiert hat, mit welchem Kontrahenten es er und sein Team zu tun bekommen. „Wir haben uns gesagt, dass wir uns ausschließlich auf uns und unser Spiel konzentrieren wollen. Wenn es uns gelingt, das umzusetzen, was uns in dieser Spielzeit stark gemacht hat, haben wir sicherlich sehr gute Chancen, diese Begegnung zu gewinnen“, meint Friedl.

