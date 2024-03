SV Weichering stellt neues Trainerduo vor

Philipp König wird ab Sommer Spielertrainer des Fußball-A-Klassisten SV Weichering, Marc Strasser kommt als Co-Trainer.

Der SV Weichering hat die Weichen für die Zukunft gestellt. Ab der neuen Saison werden Philipp König als Spielertrainer und Marc Strasser als spielender Co-Trainer den Fußball-A-Klassisten betreuen. Der Vertrag des bisherigen Coachs Mathias Weber wurde nicht verlängert. Der Stürmer wechselt zur kommenden Saison als Spielertrainer zum Ligakonkurrenten SV Sinning.

Die Abteilungsleitung um Peter Leimser und Alexander Rößler ist stolz darauf, mit einer internen und externen Lösung „die perfekte Mischung gefunden zu haben“, so Leimser. „Die beiden Fußballverrückten werden ihre höherklassige Erfahrung mit Sicherheit auf die erfolgshungrige Truppe übertragen können.“

SV Weichering setzt auf Trainerduo

Philipp König ist ein echter „Weicheringer Bub“ und hat bereits in jungen Jahren beim SV Straß und im Aufstiegsjahr bei der SpVgg Joshofen-Bergheim höherklassige Erfahrung gesammelt, und die Beförderung zum Cheftrainer sei nur eine Bestätigung für seine gute Arbeit. Mit Marc Strasser an seiner Seite kommt ein echtes „Urgestein“ nach Weichering, er hat bereits kurz nach der Jugendzeit Landesligaluft in Manching geschnuppert und anschließend auch unter anderem in Mindelstetten und Wackerstein höherklassig gespielt.

„Sein großer Wunsch war es, auch mal in der Neuburger Region sein Können unter Beweis zu stellen. In den sehr guten Gesprächen wurde sehr schnell eine Einigung gefunden“, so Leimser. „An dieser Stelle darf allerdings auch der Name Mathias Weber nicht unerwähnt bleiben. Er hat die Mannschaft in kurzer Zeit zusammen mit Co-Trainer Philipp König zu einem Aufstiegsanwärter der A-Klasse Neuburg geformt, und der Verein möchte sich für seine tolle Arbeit bedanken.“ (lupo)