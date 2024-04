Toto-Pokal: Souveräner Auftritt des FC Ingolstadt in Illertissen

Fußball-Drittligist FC Ingolstadt setzt sich im Halbfinale des Toto-Pokals in Illertissen mit 4:1 durch und steht damit bereits so gut wie sicher in der DFB-Pokal-Hauptrunde.

Dass das Halbfinale des Toto-Pokals gegen den FV Illertissen zum womöglich wichtigsten Spiel der Saison für den FC Ingolstadt werden würde, hätten wohl die wenigsten Experten vor der Saison vermutet. Dennoch ging es in der Partie gegen den Vierten der Regionalliga Bayern um nicht weniger als die Teilnahme am DFB-Pokal. Im Endspiel wartet bereits der Regionalliga-Tabellenführer Würzburger Kickers (sieben Punkte Abstand auf den Zweiten, DJK Vilzing). Aufgrund der Regelung, dass die Meister der Regionalligen bereits sicher für den DFB-Pokal qualifiziert sind, würde den Schanzern mit großer Wahrscheinlichkeit bereits ein Finaleinzug in den Toto-Pokal für die Qualifikation in den DFB-Pokal reichen.

FC Ingolstadt nutzt gleich seine erste Chance

Bei strömendem Regen nahm in den ersten Minuten der Gastgeber aus Illertissen das Zepter in die Hand und kam in den ersten Minuten bereits zu zwei guten Abschlüssen, welche FCI-Torhüter Marius Funk glänzend parierte. Die Ingolstädter agierten abwartend, trafen dann jedoch gleich mit der ersten guten Chance. Nach einem Pass von Pascal Testroet spielt Flügelspieler Marcel Costly den Ball scharf in die Mitte, wo Sebastian Grönning nur noch einschieben muss. Vier Minuten später schlug der Favorit dann erneut zu: Nach einer guten Kombination legt Testroet für David Kopacz auf – 2:0! Mit diesem Stand ging es in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel machen die Gäste dort weiter, wo sie aufgehört hatten. Bereits nach 120 Sekunden zappelt der Ball erneut im Netz. Der Treffer von Maximilian Dittgen wurde jedoch wegen Abseits aberkannt. Zehn Minuten später erhöht dann Testroet durch einen Handelfmeter auf 3:0. In der 81. Minute betrieb Illertissen dann nochmals etwas Ergebniskosmetik durch Furkan Kircicek. Den Schlusspunkt setzt schließlich Jannik Mause, der das Spielgerät zum 1:4-Endstand versenkte.