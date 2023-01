Jugendturnier in Neuburg: Talente überzeugen bei der Premiere

Plus Die SpVgg Joshofen-Bergheim hat ein starkes Teilnehmerfeld auf die Beine gestellt. Wie sich der Gastgeber gegen den FC Bayern München geschlagen hat, wer das U-13-Turnier gewonnen hat und wie die Planung für die kommenden Jahre aussieht.

Am Ende durfte die SpVgg Joshofen-Bergheim doch noch über einen Sieg jubeln. Die U-13-Fußballer des Gastgebers setzten sich beim nolimit-Cup in Neuburg gegen die Altersgenossen des FC Ingolstadt mit 3:1 durch und sicherten sich den siebten Rang.