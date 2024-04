Karate

vor 46 Min.

Dojo-Trainer Ralf Köchl: „Die Resonanz war sehr positiv“

Das Dojo Kiyomasa Neuburg richtete am Wochenende ein Kyu-Turnier sowie den Nagai-Cup aus. Turnierleiter Ralf Köchl zieht im NR-Interview eine zufriedene Bilanz dieser hochklassigen Veranstaltung.

Von Dirk Sing

Herr Köchl, am Wochenende hat das Doja Kiyomasa Neuburg in der Sporthalle am Volksfestplatz ein Kyu-Turnier (Samstag) sowie den Nagai-Cup (Sonntag) ausgerichtet. Wie fällt Ihr Fazit nach zwei anstrengenden und intensiven Karate-Tagen aus?

Köchl: Ich bin wirklich sehr zufrieden. Man kann in der Tat sagen, dass alles wunderbar geklappt hat – sei es die Organisation oder auch das Catering. Dementsprechend haben wir von vielen Seiten ein Lob bekommen. Auch was die Kämpfe selbst betrifft, sind diese wie am Schnürchen abgelaufen. Von dem her war es also eine rundum gelungene Veranstaltung.

