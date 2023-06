Fußball

18:00 Uhr

Neues Trainerduo gibt beim SV Karlshuld die Richtung vor

Plus Der SV Karlshuld ist in die Vorbereitung gestartet und will nach zwei Abstiegen zurück in die Erfolgsspur.

Von Roland Geier

Der SV Karlshuld ist am Sonntag traditionell mit einem Weißwurstfrühstück für die Fans in die Vorbereitung gestartet. Das neue Trainerduo Dominik Berchermeier und Matthias Stegmeir machte klar, dass es für die Mösler in der A-Klasse kein Selbstläufer werden würde.

Sie konnten zum Auftakt 25 Akteure begrüßen. „Die vergangenen zwei Jahre sind sehr negativ mit zwei Abstiegen gelaufen. Unser Ziel ist erst mal, dass wir das aus den Köpfen der Jungs herausbringen, um eine erfolgreiche Saison zu gestalten. Das wird meiner Meinung nach schwierig genug, denn der Negativtrend sitzt noch tief“, sagt Stegmeir, der der neue Trainerpartner von Dominik Berchermeier ist. „Der Berchi und ich kennen uns, seit wir fünf Jahre alt waren, und haben lange miteinander gespielt“, sagt Stegmeir und ergänzt: „Wir standen seit dem Winter ständig in Kontakt und waren fast täglich im Austausch. So war ich gut informiert, als ich mich entschied, als Trainer zu meinem Heimatverein zurückzukehren.“ Im Vordergrund steht für Stegmeir, die Mannschaft neu zu formieren und zu stabilisieren, da man mit Pascal Sladkowski und Sebastian Melchior zwei Stammspieler verloren hat.

