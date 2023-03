Mat Bodie: Der emotionale „Marathon-Mann“ des ERC Ingolstadt

Plus Mit durchschnittlich 30.30 Minuten pro Partie hat Ingolstadts Verteidiger Mat Bodie bislang die meiste Eiszeit aller DEL-Akteure in den Play-offs „gefressen“. Warum sein Verbleib beim ERCI sehr wahrscheinlich ist und was er zum Halbfinal-Gegner Mannheim sagt.

Mat Bodie, mit durchschnittlich 30.30 Minuten sind Sie der „Marathon-Mann“ in den Play-offs der Deutschen Eishockey-Liga! Haben Sie das gewusst?

Bodie: (lacht) O. k., das war mir bislang ehrlicherweise noch gar nicht bewusst. Wir haben aktuell einige Jungs in unserem Team, die in jeder Play-off-Partie viele Minuten herunterreißen. Um so wichtiger ist es, möglichst schnell zu regenerieren, um dann wieder bei jedem Wechsel hellwach zu sein und seine Leistung zu bringen.

Dennoch: Wie hoch ist für Sie persönlich diese körperliche Belastung?

Bodie: Wichtig ist, dass du stets versuchst, klug zu spielen und dich selbst möglichst nicht in unnötig schwierige Situationen bringst. Nachdem das ganze Team bislang sehr gut gespielt hat, ist es für mich als Verteidiger definitiv etwas einfacher. Aber auch die Erfahrung spielt sicherlich eine gewisse Rolle.

Haben Sie ein ganz besonderes Geheimnis in Sachen Regeneration?

Bodie: Das Wichtigste ist, dass du gerade während einer Play-off-Serie ausreichend schläfst sowie dich gut ernährst. Dabei spielt neben dem Essen natürlich auch das Trinken eine ganz wichtige Rolle. Man muss extrem viel Flüssigkeit zu sich nehmen, da man ja während der Begegnungen entsprechend viel verliert. Ich denke, dass diesbezüglich jeder seine eigene Routine hat.

Die Tatsache, dass mit Ben Marshall ein Leistungsträger in der Verteidigung bekanntlich bis zum Saisonende fehlen wird, hat Ihre Eiszeit weiter nach oben geschraubt. Wie schwer wiegt sein Fehlen?

Bodie: Wir vermissen „Marshi“ natürlich sehr. Mit seinen läuferischen Fähigkeiten gibt er unserem Team sowohl in der Offensive als auch vor allem vor dem eigenen Tor noch mehr Tiefe. Nichtsdestotrotz haben wir seinen Ausfall sehr gut kompensiert – was in erster Linie daran liegt, dass die anderen Jungs noch mehr Verantwortung übernommen und dies bislang richtig stark gemacht haben.

Wenn Sie nochmals auf das Viertelfinal-Duell mit der Düsseldorfer EG zurückblicken: Wie intensiv war diese Serie?

Bodie: Es war schon eine sehr harte Serie! Die DEG verfügt über ein sehr gut gecoachtes und strukturiertes Team, das uns das Leben nicht einfach gemacht hat. Hinzu kamen noch die langen Auswärtsfahrten mit dem Bus, bei denen du nicht wirklich gut regenerieren kannst. Aber auch emotional war diese Serie aufgrund der Verlängerungen beziehungsweise knappen Ergebnisse eine richtige Herausforderung. Um so größer war die Erleichterung, dass dieses Aufeinandertreffen bereits nach fünf Partien beendet war.

Im ersten und letzten Match dieser Serie sind neun beziehungsweise 13 Tore gefallen, während es in den Partien drei und vier jeweils nur drei Treffer waren. Bevorzugen Sie persönlich eher die torreichen oder torarmen Partien?

Bodie: Grundsätzlich sind es die Spiele, in denen wir einen Treffer mehr als unser Gegner erzielen (lacht). Als Torhüter oder Verteidiger denkst du in erster Linie natürlich defensiv und versuchst dementsprechend, Gegentore zu verhindern. Auf der anderen Seite ist es aber ein gutes Gefühl, zu wissen, dass deine Mannschaft auch in der Lage ist, Begegnungen mit vielen Treffern auf beiden Seiten zu gewinnen. In den Play-offs musst du auf beides vorbereitet sein.

Aufgrund einer nachträglichen Sperre mussten Sie das dritte Duell in der Saturn-Arena, das dann auch prompt verloren ging, von der Tribüne aus verfolgen. Wie sind Sie damit umgegangen?

Bodie: Eigentlich willst du niemals das Match deiner Mannschaft als Zuschauer begleiten. Trotz der sehr unglücklichen Niederlage in der Verlängerung (1:2, Anm. d. Red.) haben die Jungs einen erstklassigen Job gemacht. Glücklicherweise waren wir in der Lage, gleich im nächsten Spiel mit dem Sieg in Düsseldorf sowie dem darauffolgenden Erfolg in Ingolstadt, mit dem wir die Serie beendet haben, die richtigen Antworten zu geben.

Lassen Sie uns über das am Freitag (19.30 Uhr) in der Saturn-Arena beginnende Halbfinale gegen die Adler Mannheim sprechen. Was erwarten Sie von dieser Serie?

Bodie: Das Adler-Team verfügt über sehr viel Qualität, ein gefährliches Powerplay sowie zahlreiche starke Angreifer. Darauf werden wir sicherlich achten müssen. Darüber hinaus ist Mannheim dafür bekannt, dass es physisch hart spielt und auf Fehler des Gegners lauert, um diese dann eiskalt auszunutzen. Und genau diese Fehler müssen wir extrem minimieren, um ihnen überhaupt nicht die Möglichkeit zu geben, in ihren Rhythmus zu kommen.

Gehen Sie davon aus, dass die Halbfinal-Serie gegen Mannheim insgesamt noch physischer als jene gegen Düsseldorf wird?

Bodie: Im Mannheimer Kader stehen etliche Jungs, die groß und kräftig sind. Schon allein deshalb ist das körperliche Spiel eine der Stärken der Adler. Abgesehen davon: Je weiter es in den Play-offs geht, umso physischer wird das Ganze ohnehin. Du musst ab sofort noch härter für jedes Tor arbeiten. Natürlich werden wir versuchen, mit unserer Geschwindigkeit diesen vermeintlichen Nachteil zu neutralisieren.

Sie selbst absolvieren mittlerweile schon Ihre dritte Saison beim ERC Ingolstadt! Wie viel Spaß haben Sie in dieser Spielzeit mit der Panther-Truppe?

Bodie: Es ist einfach großartig! Wir haben einen unglaublichen Charakter in der Kabine, und auch das Trainer-Team macht einen ausgezeichneten Job. Wenn du erfolgreich bist, dann macht es grundsätzlich immer mehr Spaß. Hoffentlich können wir dieses Erfolgsgefühl noch möglichst lange aufrechterhalten.

Ihr Vertrag läuft am Saisonende bekanntlich aus! Konkret gefragt: Werden Sie auch in der kommenden Spielzeit das Trikot des ERC Ingolstadt tragen?

Bodie: (lacht) Es schaut jedenfalls gut aus. In erster Linie konzentriere ich mich jetzt auf die aktuellen Play-offs. Aber was immer auch dort passieren wird, ich liebe Ingolstadt. Von dem her ist ein Verbleib auf alle Fälle möglich. Interview: Dirk Sing