Neuburg

17:45 Uhr

Donaunixen feiern Jubiläum: Eine Neuburger Institution wird 50

Plus Synchronschwimmen: Am 21. Mai 1973 fand das erste Training der Donaunixen im Parkbad statt. Gründerin Barbara Rauscher erzählt, wie einst alles begonnen hat, spricht von besonderen Erinnerungen und verrät das Erfolgsrezept.

Von Benjamin Sigmund

Treffpunkt Parkbad Neuburg. Einen geeigneteren Platz für dieses Gespräch hätte es nicht geben können. Denn für Barbara Rauscher ist dieser Ort eine Art Wohnzimmer. Unzählige Stunden hat sie hier verbracht, zahlreiche Schülerinnen unterrichtet, gelacht und ihre Leidenschaft ausgelebt.

Hier hat einst alles begonnen, was in fünf Jahrzehnten zu einer großen Erfolgsgeschichte geworden ist. Barbara Rauscher kann sich an nahezu jedes Detail erinnern, als ob es gestern gewesen wäre. Obwohl inzwischen 50 Jahre vergangenen sind, seit sie am 21. Mai 1973 ihre erste Unterrichtsstunde im Synchronschwimmen in Neuburg gegeben hat und damit für die Geburtsstunde des Sports in der Donaustadt gesorgt hat. Ein halbes Jahrhundert später zählt Neuburg zu den Hochburgen in ganz Deutschland. Viele Mädchen haben bei den Donaunixen klein mit dem Sport angefangen, später zahlreiche Medaillen bei verschiedenen Meisterschaften gewonnen. Das ein oder andere hat sich sogar den Traum verwirklicht, an einer Europa- oder Weltmeisterschaft teilzunehmen. Synchronschwimmen ist aus Neuburg längst nicht mehr wegzudenken.

