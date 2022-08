Grasheims Trainer Bauer: „Müssen uns erst wieder an Niederlagen gewöhnen“

Plus Der SV Grasheim hat vorige Saison 24 von 26 Spielen gewonnen. Trainer Tobias Bauer spricht über die Pleite in Ehekirchen und das Aufsteigerduell gegen Zell/Bruck.

Tobias Bauer, der SV Grasheim hat zum Auftakt mit 2:5 beim FC Ehekirchen II verloren und damit die erste Punktspielniederlage seit 27. März kassiert. Diese war dazu die einzige der vergangenen Saison in der A-Klasse. Muss sich die Mannschaft nach dem Aufstieg erst wieder an Niederlagen gewöhnen?