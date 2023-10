Keine Tore trotz guter Chancen: SV Karlshuld holt Punkt gegen den Tabellenführer

Plus Der SV Karlshuld dominiert das Spiel gegen Tabellenführer TSV Reichertshofen, kommt aber über ein 0:0 nicht hinaus. Wie Trainer Matthias Stegmeir die Partie bewertet. Bereits am Dienstag geht es weiter.

Der SV Karlshuld hat es im Spitzenspiel in der Kreisklasse 3 Donau/Isar durch ein 0:0-Unentschieden verpasst den Abstand auf Tabellenführer TSV Reichertshofen auf drei Zähler zu verkürzen.

Wenn die beiden besten Angriffsreihen (TSV Reichertshofen, 35 Tore) und der SV Karlshuld (36 Tore) aufeinandertreffen, sollten Tore vorprogrammiert sein. Aber es standen sich auch die zwei besten Abwehrreihen der Klasse gegenüber, ( Reichertshofen hat drei Gegentore kassiert Karlshuld sechs). So hatte Karlshulds Trainer Matthias Stegmeir vor der Partie den Nagel mit seiner Prognose auf den Kopf getroffen. Es werde schwierig, einen Treffer zu erzielen, „wer das erste Tor schießt, wird die Partie gewinnen“, meinte der Karlshulder Coach, der nach der Partie mit seinem Trainerpartner Dominik Berchermeier mit der Chancenverwertung der Truppe haderten. Denn es war durchaus mehr möglich, meinte Berchermeier nach der recht einseitig verlaufenen Spitzenpartie.