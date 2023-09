NR-Doppelpass

17:15 Uhr

Matthias Stegmeir: „Mit dem SV Karlshuld geht es wieder aufwärts“

Plus Nach dem Abstieg in die A-Klasse hat der SV Karlshuld einen Umbruch eingeleitet. Was Trainer Matthias Stegmeir über die Saison sagt und was er vom Spiel gegen den Ligaprimus erwartet.

Von Roland Geier Artikel anhören Shape

Nach dem Abstieg in die A-Klasse Donau/Isar hat der SV Karlshuld den großen Umbruch eingeleitet und setzt seitdem in erster Linie auf den eigenen Nachwuchs. Im Umfeld wurde bereits gemunkelt, dass die Grünhemden gänzlich in der Versenkung versinken würden. Doch das neue Trainer-Duo Dominik Berchermeier und Matthias Stegmeir hat den Möslern neues Leben eingehaucht.

Dominik Berchermeier, Matthias Stegmeir, Sie sind beide Eigengewächse des SV Karlshuld und haben als Spieler und Trainer schon viel Erfahrung gesammelt. Was hat Sie dazu bewegt, diesen Job, den einige Experten sogar als „Himmelfahrtskommando“ bezeichnet haben, bei Ihrem Heimatverein anzunehmen?

