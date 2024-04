NR-Laufserie

NR-Laufserie: Locker durch den Englischen Garten

Plus Unsere Redaktion stellt in den kommenden Wochen die schönsten Laufstrecken in Neuburg und der Umgebung vor. Los geht es mit dem Englischen Garten.

Von Anton Lautner

Frühling, Sommer, Herbst oder Winter: Joggen ist eine der schönsten Sportarten, um sich fit zu halten. Noch mehr Spaß macht es natürlich, wenn die Temperaturen steigen und die Laufstrecke abwechslungsreich ist. In den kommenden Wochen stellt unsere Redaktion Lauftouren in Neuburg und der Umgebung vor. Zahlreiche Tipps warten darauf, entdeckt und nachgelaufen zu werden. Die Vorschläge entstanden in Zusammenarbeit mit dem TSV 1862 Neuburg und dessen Läufer Anton Lautner.

Die erste Lauftour führt uns durch den Englischen Garten in Neuburg, der zu Beginn nach den Plänen des Oberförsters Luz Anfang des 19. Jahrhunderts geschaffen wurde. Wir starten am Marathontor bei der Sportanlage des TSV Neuburg. Den Ort erreichen wir, wenn wir das Vereinsheim links liegenlassen und den Pfad um das Vereinsgelände herum folgen.

