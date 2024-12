NR-Sportcheck: Schießen mit Anna Haberl von Eichenlaub Unterstall

Mit ihren 16 Jahren zählt Anna Haberl zu den großen Nachwuchs-Hoffnungen bei Eichenlaub Unterstall. Aktuell schießt die Elftklässlerin im Rundenwettkampf für die dritte Mannschaft in der Gauoberliga A und gehört dort zu den absoluten Leistungsträgern - was auch ihr großartiges Ergebnis von 395 Ringen bei einem dieser Wettkämpfe deutlich unterstreicht.

In unserer Serie „NR-Sportcheck“ stellt Anna Haberl ihre Lieblingssportart Schießen einmal etwas genauer vor.

1.- Wie ich zum Schießsport gekommen bin...

Anna Haberl: Nachdem meine Mama ebenfalls bei Eichenlaub schießt, bin ich im Alter von sieben Jahren mal ins Training mitgegangen. Da es mir auf Anhieb sehr gut gefallen hat, bin ich dabei geblieben. Am Anfang habe ich noch mit dem Lichtgewehr geschossen, ehe ich als Zehnjährige auf das Luftgewehr umgestiegen bin.

2.- Das zeichnet den Schießsport für mich aus...

Haberl: Zunächst einmal ist man für seine eigenen Leistungen verantwortlich. Sprich: Man kann die Schuld nicht auf jemand anderen schieben. Was mir auch gut gefällt, ist die Tatsache, dass es nicht nur Einzel-, sondern auch Mannschaftswettkämpfe wie beispielsweise beim Rundenwettkampf gibt. Da kann man dann seinen Teil zum Team beitragen. Hinzu kommt, dass man seinen eigenen Fortschritt und Verbesserungen durch die Ergebnisse, die man schießt, sofort erkennt. Beispielsweise konnte ich mich im vergangenen Rundenwettkampf - im Vergleich zum Vorjahr - um zehn Ringe steigern. Das ist schon eine gute Motivation, um in Zukunft noch mehr erreichen zu wollen. Was für mich auch noch optimal ist: Ich wohne nur knapp fünf Minuten vom Schützenheim in Unterstall entfernt und kann daher gemütlich zu Fuß hinlaufen. Darüber hinaus kann man den Schießsport bis ins hohe Alter beziehungsweise auch mit körperlichen Einschränkungen betreiben.

3.- Das nervt mich hin und wieder am Schießsport...

Haberl: Definitiv die Nervosität. Diese kann das Ergebnis im Schießsport extrem beeinflussen. Gerade am Anfang war das ehrlich gesagt schon ziemlich hart. Im Laufe der Jahre habe ich jedoch gelernt, damit umzugehen. Wenn man nervös ist, hat man einen hohen Herzschlag und Puls, was sich sofort auf das Gewehr überträgt. Dementsprechend wackelt dann alles. Auch wenn ich immer noch vor jedem Wettkampf gerade bei den ersten und letzten Schüssen aufgeregt bin, habe ich das mittlerweile gut unter Kontrolle. Ein weiterer Punkt, der mich öfter mal aufregt: Die Damen-Konkurrenz bei Meisterschaften ist deutlich größer und stärker als bei den Herren. Während ich beispielsweise bei der „Deutschen“ im Herren-Wettbewerb mit meiner Leistung ganz vorne dabei gewesen wäre, bin ich in meiner Klasse einige Plätze weiter hinten gelandet. Das ist dann manchmal schon etwas deprimierend.

4.- So viel Zeit investiere ich in den Schießsport...

Haberl: Bei uns im Verein trainiere ich zweimal pro Woche jeweils eineinhalb bis zwei Stunden. Alle zwei Wochen gehe ich zusätzlich noch zum Bezirks-Stützpunkttraining in Ludwigsmoos. Hinzu kommen natürlich auch noch die Gaurunden-, Einzel- oder Gaukader-Wettkämpfe, die vor allem an den Wochenenden stattfinden. Insgesamt kommt da schon einiges zusammen.

Icon Vergrößern Volle Konzentration: Anna Haberl mit ihrem Luftgewehr. Foto: Dirk Sing Icon Schließen Schließen Volle Konzentration: Anna Haberl mit ihrem Luftgewehr. Foto: Dirk Sing

5. Mein persönliches Ziel im Schießsport...

Haberl: Auf das Einzel bezogen, wäre es schon cool, bei einer bayerischen Meisterschaft mal auf dem Podest zu stehen. Was die Mannschaft betrifft, würde ich in näherer Zukunft gerne fest für unser Bundesliga-Team schießen. Nachdem meine Trainingsergebnisse doch sehr gut sind, könnte dieses Ziel schon erreichbar sein.