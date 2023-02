Radfahrerverein Burgheim trumpft auf

Zwei Mannschaften des Radfahrervereins sichern sich mit dem Einrad den Titel des oberbayerischenMeisters und qualifizieren sich für die bayerische Meisterschaft. Nun steht ein Trainingslehrgang an.

Am vergangenen Wochenende hat für zwei Mannschaften des Radfahrervereins Burgheim die oberbayerische Meisterschaft im Kunst- und Einradfahren für Junioren und Elite stattgefunden.

In der bereits bekannten Jahnhalle in Oberschleißheim herrschten optimale Voraussetzungen für die Sportlerinnen. Als dritter Start des Tages in der Disziplin 4er-Einrad Elite Frauen startete die neue Mannschaft mit Larissa Kraus, Lisa Schmid, Anna Schmidberger und Anja Weigl, trainiert von Elena Faller und Magdalena Treiber. Für die vier Frauen war der Auftritt eine Premiere, da die Mannschaft in dieser Konstellation erst seit einem knappen halben Jahr trainiert. In der ersten Hälfte der Kür gab es nur sehr wenig Abzug. Insgesamt zeigten die vier Frauen eine außerordentlich gute Leistung, holten sich den oberbayerischen Meistertitel und qualifizierten sich problemlos für die bayerische Meisterschaft, die am 13. Mai in Großheubach stattfindet.

Trainingslehrgang in Oberhaching

Kurz vor der Mittagspause waren die Sportlerinnen Annika Braumandl, Susanne Gerritsen, Julia Reinold, Lisa Schmid, Anna Schmidberger und Anja Weigl in der Disziplin 6er-Einrad Elite Frauen am Start. Trotz erschwerter Trainingsbedingungen zeigte das Team eine hervorragende Darbietung gezeigt und übertraf die Erwartungen der Trainerinnen Elena Faller und Magdalena Treiber. Auch diese Mannschaft holte sich den oberbayerischen Meistertitel und qualifizierte sich für die bayerische Meisterschaft.

Für die Burgheimer Sportlerinnen und Trainerinnen war der Wettkampftag sehr erfolgreich. Für die beiden Mannschaften geht es am 25. und 26. Februar 2023 auf einen Trainingslehrgang nach Oberhaching, um die Kür für die kommenden Meisterschaften zu finalisieren.