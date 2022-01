Sieg und Niederlage für die „Zweite“

Während das Team von Eichenlaub Unterstall gegen Staudheim gewinnt, gibt es gegen Gundelsdorf nichts zu holen.

Die Schützen von Eichenlaub Unterstall II haben in der Oberbayernliga daheim einen Sieg eingefahren. Die zweite Partie ging verloren.

Den ersten Wettkampf gegen die erste Mannschaft aus Gundelsdorf konnten die Unterstaller nicht gewinnen. Ramona Münzinger und Sebastian Frohnwieser sicherten an Position eins und zwei mit 391:371 Ringen und 388:379 Ringen die beiden Punkte für die Mannschaft. In dieser Wettkampf-Konstellation dürfte es für Schützen und Trainer besonders spannend gewesen sein, da in der Gundelsdorfer Mannschaft altbekannte Gesichter aus Unterstall vertreten waren. So trat auf Position drei Christina Ammler gegen Roland Obermaier an, der selbst in der Vergangenheit erfolgreich Wettkämpfe für die Eichenlaub-Schützen bestritten hatte. Darüber hinaus wurde Viktoria Ammler – ebenfalls eine ehemalige Unterstaller Schützin – von Ramona Münzinger besiegt.

In der zweiten Hälfte des Tages wendete sich das Blatt für die Unterstaller. Hier trat Eichenlaub gegen Winterlust Staudheim an. Ramona Münzinger sicherte souverän mit 389:385 Ringen den Punkt gegen Jessica Kröpfl. Dazu gewannen Sebastian Frohnwieser, diesmal auf Position drei, mit 390:384 Ringen und Julia Braun auf Position fünf mit 373:361 Ringen. An zweiter Stelle konnte Christina Ammler das Duell mit 382:390 nicht für sich entscheiden. Auf Position vier musste sich Willi Heckl mit 378:387 Punkten geschlagen geben. Mit einem Ergebnis von 3:2 Punkten und 1912:1907 Ringen konnten die Eichenlaub-Schützen Unterstall am Ende den Sieg einfahren.

In der Tabelle der Oberbayernliga belegt die Mannschaft nun den 2. Platz.