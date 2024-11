Diese Weihnachtsmärkte gibt es in Ingolstadt 2024

Die Vorfreude auf Weihnachten wächst: Schon bald beginnt mit dem Advent wieder für viele die schönste Zeit des Jahres. Ende des Monats öffnen die ersten Weihnachtsmärkte in der Region. Das Schöne in Ingolstadt: Auf allen Märkten lässt es sich kostenlos bummeln, nirgendwo gibt es Eintrittsgelder. Was rund um Ingolstadt alles los ist, zeigen wir in diesem Überblick mit einer Auswahl wichtiger Termine.

Christkindlmarkt Ingolstadt: Der Christkindlmarkt auf dem Theatervorplatz ist der Klassiker unter den Weihnachtsmärkten in Ingolstadt. Die festlich geschmückten Buden sind zwischen Mittwoch, 27. November und Montag, 23. Dezember geöffnet und bieten heiße Getränke, süße und deftige Leckereien sowie ein breit gefächertes Warenangebot. Ob alt eingesessene Ingolstädter oder Zugereiste: Auf dem Weihnachtsmarkt vor dem Theater trifft man sich mit Kollegen, Bekannten und langjährigen Freunden. Gerade an den Adventswochenenden kann es deshalb abends sehr voll werden zwischen den Glühweinständen.

Die Eisarena am Neuen Schloss in Ingolstadt ist ein Anziehungspunkt für Familien.

Eisarena am Schloss: Jung und Alt ziehen ihre Kreise, während andere ihr Geschick beim Eisstockschießen versuchen. Dieses winterliche Treiben ist auf dem Ingolstädter Para­deplatz zu beobachten, wenn die 400 Quadratmeter große Eisfläche zwischen Donnerstag, 14. November und Montag, 30. Dezember wieder viele Besucher aus der Region anzieht. In diesem Jahr präsentiert sich die Eisfläche wieder mit Echt-Eis auf Basis eines modernen Energiesparkonzepts. Eingebettet in ein Hüttendorf, im Hintergrund die Kulisse des Neuen Schlosses, ist die Eisarena am Schloss ein besonderes Highlight in Ingolstadt. Weitere Informationen und Näheres zum Programm unter www.in-city.de

Kunsthandwerkermarkt am Carraraplatz: Vor der Kulisse des Herzogskastens flanieren Weihnachtsmarkt-Besucher auf dem Kunsthandwerkermarkt zwischen geschmückten Hütten. Der etwas kleinere Weihnachtsmarkt öffnet ab dem 29. November jedes Adventswochenende bis zum 22. Dezember. Hier werden in der Vorweihnachtszeit Kunstwerke verkauft, darunter Malereien, Holzarbeiten, Kleidung, Schmuck, Klangschalen sowie Skulpturen. Musik gibt es auf dem Carraraplatz unter anderem vom LAT-IN-Chor zu hören, der weihnachtlich lateinamerikanische Klänge präsentieren wird.

Auf der Audi Piazza wird es rund um den ersten Advent auch 2024 den Sozialen Weihnachtsmarkt geben.

Sozialer Weihnachtsmarkt auf der Audi Piazza: Der „Weihnachtsmarkt der guten Taten“ des Betriebsrats von Audi öffnet gleich zum Start in die Adventszeit wieder seine Stände auf der Audi Piazza: Von Mittwoch, 27. November bis Sonntag, 1. Dezember ist der Markt täglich von 11 Uhr bis 20 Uhr zu besuchen. Verkauft werden Produkte aus 25 sozialen Werkstätten und Einrichtungen sowie Erzeugnisse, die von Selbsthilfegruppen oder Ehrenamtlichen hergestellt wurden. Der Erlös geht zu 100 Prozent an die Organisationen. Zudem gibt es ein Rahmenprogramm mit Musik, Eislauf und Fan-Aktionen des FC Ingolstadt und ERC Ingolstadt.

Auch in der Innenstadt wird es weihnachtlich, so beispielsweise bei der Winterlounge am Alten Rathaus.

Winterlounge Ingolstadt: Bereits seit zehn Jahren entpuppt sich die urige Winter Lounge in den Rathausarkaden als die Ruheoase inmitten der Stadt. Aufwendig deko­riert und mit Liebe zum Detail emp­fängt die Winter Lounge ihre Gäs­te. Ob in den Arkaden oder auf der wunder­schönen kleinen Dachterrasse ober­halb der Lädchen an der Moritzstra­ße, von wo aus man dem Treiben auf der Straße zuschauen kann.