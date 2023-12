Nach vier Jahren gibt es wieder einen Adventsmarkt in Straß

Plus Mit neuem Konzept und neuem Ort soll am 9. und 10. Dezember ein Weihnachtsdorf nach Straß locken. Die Organisatorinnen setzen auf Regionales und Hangemachtes.

An allererster Stelle soll man der Dorfgemeinschaft Straß und der Stiftung Sankt Johannes gutes Adventswetter wünschen. Denn nach vier Jahren findet im Straßer Schlosspark wieder ein Adventsmarkt statt. Die Vorgänger hatte es mehrmals sintflutartig verregnet, sodass die Veranstalter aufgaben. Nun haben Ramona Forster und Melanie Pils die Initiative ergriffen, die Stiftung Sankt Johannes mit ins Boot geholt und mit den Organisationsarbeiten begonnen. „Wir wollen Leben und Besucher nach Straß und um das Seniorenzentrum bringen“, sagen sie.

Den Schlosspark sehen Ramona Forster und Melanie Pils als ideale Bühne für ein kleines Weihnachtsdorf. Der Straßer Dorfplatz bleibt im Gegensatz zu vergangenen Märkten leer. Der Weihnachtstrubel soll sich eher gemütlich im unteren Teil des Parks abspielen. Zentrum ist der barrierefreie Spielplatz beim Seniorenzentrum. Dort finden die Besucher vielfältige, handgefertigte Artikel, Magen- und Gaumenfreuden und ein buntes Programm an romantischer Advents- und Weihnachtsstimmung.