Starkbierfest: Wenn der Engel mit dem Teufel über die Straßer Schandtaten spricht...

Die neuen Gesichter beim Starkbierfest im Sportheim wurden lange geheim gehalten. Welche "Verfehlungen" sie in dem Ort ausmachen konnten.

Die Messlatte beim Straßer Starkbierpublikum lag hoch. Hatten doch Bruder Barnabas (Roland Weigl) und seine Bedienung Resi (Monika Straubmeier) 20 Jahre lang die Leviten gelesen, bevor sie 2019 ihren Abschied verkündeten. Für das folgende Jahr wurde ein neues Starkbierteam gefunden, der Termin war bereits festgelegt, die Predigt war geschrieben und geprobt, der Saal dekoriert - doch dann trat der Corona-Lockdown in Kraft. Deshalb hatte sich Sportheimwirt Heribert Bösel entschieden, das Starkbierfest von 2020 einfach heuer nachzuholen.

Die Gstanzl-Sänger Nicolas Rechner, Simon Straubmeier und David Schneider - begleitet von Matthias Hentschel an der Gitarre - brachten zur Einstimmung schon einige Wahrheiten ans Tageslicht. So werden die Bedienungen im Sportheim mit fortschreitendem Alter in die Küche verbannt und durch Jüngere fürs Auge ersetzt.

Die Gstanzl-Sänger David Schneider, Nicolas Rechner und Simon Straubmeier (von links). Foto: Michael Schneider

Himmel und Hölle saßen zusammen, als Lisa Kugler und Dietmar Weiß als Engel und Teufel die Bühne betraten. In einer kurzweiligen Predigt präsentierten sie viele Schandtaten, die das Dorfleben in Straß und Umgebung hervorbrachte. Da war die Rede von einem Ministranten, der nach dem „Lasset uns beten“ des Pfarrers mit einem lauten „Was, schon wieder beten?“ antwortete. Pfarrer Dippel wurde für seinen unermüdlichen Einsatz bei der Wurstherstellung für das Pfarrfest gelobt. Er hätte auch einem Glockenspender eine Platzkarte für die vorderen Reihen im Himmel angeboten. Auch von einer Jägerin, die beim freudigen Anblick einer Sau feststellte, dass keine Patrone im Lauf war, wussten sie zu berichten.

Die Rede für das Starkbierfest in Straß hat Ludwig Englschall geschrieben

Der Straßer Fußballmannschaft fehlten nach der Halbzeit zwei Spieler auf dem Platz. Die verzweifelte Suche ergab, dass diese fachgerecht in der Kabine eingeschlossen wurden. Voller Freude berichteten sie von verlorenen Anhängern, misslungenen Maibaumdiebstählen und etlichen alkoholbedingten Ausfällen.

Die hintersinnige Starkbier-Predigt stammt aus der spitzen Feder von Ludwig Englschall. Sie bot – obwohl nicht mehr ganz aktuell – kurzweiligen Wortwitz. Der Marktmusikkapelle Burgheim war die Spielfreude mit wechselnder Besetzung an beiden Starkbier-Abenden anzusehen und anzuhören. Das süffige Starkbier und die guten Brotzeiten rundeten den gelungenen Abend ab.

