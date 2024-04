41 km/h mehr als erlaubt: Polizei zieht Raser aus dem Verkehr

Ziemlich teuer zu stehen kam einem Autofahrer seine Raserei im Tauberfelder Grund. Bei einer Lasermessung war er unrühmlicher Spitzenreiter.

Bei einer Lasermessung auf der B13 im Tauberfelder Grund wurden Dienstagvormittag knapp 100 Fahrzeuge einer Geschwindigkeitskontrolle unterzogen. In der Zeit zwischen 9.15 und 10.30 Uhr wurden laut Polizei zwei Fahrer angezeigt.

Ein 38-Jähriger wurde im Tauberfelder Grund mit 111 km/h geblitzt

Unrühmlicher Spitzenreiter war ein 38-jähriger Autofahrer aus Litauen. Dieser fuhr anstatt der erlaubten 70 km/h mit einer Geschwindigkeit von 111 km/h. Da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde das Bußgeld in Höhe von 200 Euro an Ort und Stelle einkassiert. (AZ)