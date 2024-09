Daum und Oblinger: Aus zwei Familienbetrieben wird einer

Das Familienunternehmen, eines der ältesten in Eichstätt, gibt es seit 1833. Entstanden aus einer Bäckerei in der Westenstraße in der Bischofsstadt, kamen eine Landwirtschaft, ein Getreidehandel, ein Fuhrbetrieb und auch ein Holz- und Mineralölhandel hinzu. Ab 1930 übernahmen die Daums die Müllabfuhr in Eichstätt, spezialisierten sich mehr und mehr auf die Abfallentsorgung. Seither zieht sich das Thema Abfall und Recycling wie ein roter Faden durch die Firma. 1980 begannen sie mit dem Containerdienst. Jetzt geht eine lange Familientradition für die Daums zu Ende. Karl Daum hat die Firma Anfang des Jahres aus gesundheitlichen Gründen an Oblinger Recycling verkauft. Damit wird das Eichstätter Familienunternehmen von dem Familienunternehmen mit Sitz in Ingolstadt-Mailing übernommen. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ändert sich nichts. Sie alle wurden alle von Michael Oblinger zu denselben Konditionen übernommen.

Manfred Dittenhofer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Oblinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Eichstätt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis