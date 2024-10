16-Jährige meldet Übergriff in Schrobenhausen

Eine 16-jährige Schülerin aus dem Landkreis Aichach-Friedberg hat am Sonntag gegen 17.45 Uhr beim Polizeinotruf einen Angriff zweier junger Männer gemeldet. Das Mädchen gab dabei an, mit ihrem Fahrrad die Augsburger Straße in Richtung Aichach gefahren zu sein. An der Kreuzung mit der Münchener Straße sei sie ihren Angaben nach auf die zwei Männer getroffen, die ihr die Weiterfahrt versperrt, sie vom Fahrrad gestoßen, sie geschlagen und mit dem Fuß getreten hätten. Sie sei kurz bewusstlos geworden und hätte sich danach zur nahegelegenen Tankstelle begeben.

Sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ergebnislos

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief ergebnislos, die 16-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der geschilderte Tatablauf bedarf noch der weiteren Abklärung. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Schrobenhausen unter der Telefonnummer 08252/8975-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)