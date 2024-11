Zwei Verletzte bei Unfall auf der B16 bei Neuburg

In der Morgendämmerung am Dienstag hat es bei der Auffahrt auf die Bundesstraße heftig gekracht. Nach ersten Informationen der Polizei und Feuerwehr am Einsatzort wurden zwei Personen verletzt.

B16 bei Neuburg komplett gesperrt nach Unfall am Dienstagmorgen

Deutlich mehr Auswirkungen hatte es, die Wracks der zwei PKWs zu beseitigen, denn beide Autos mussten abtransportiert werden. Mitten im Berufsverkehr wurde die B16 in beide Richtungen komplett gesperrt. Die Autofahrer brauchten viel Geduld.

Aktuell ist die Feuerwehr Neuburg damit beschäftigt die Unfallstelle zu säubern.

Icon Vergrößern Die Polizei ist derzeit am Unfallort im Einsatz. Foto: Barbara Wild Icon Schließen Schließen Die Polizei ist derzeit am Unfallort im Einsatz. Foto: Barbara Wild