Paketfahrer fährt 71-Jährigen um – und besitzt keine Fahrerlaubnis

In der Mittagszeit hat es am Dienstag in der Färberstraße in Neuburg einen Unfall gegeben. Dabei hat ein 33-jähriger Paketfahrer einen älteren Herrn aus Neuburg umgefahren. Beim Zurücksetzen des Lieferwagens hatte er den Senior übersehen und erfasste ihn mit dem Fahrzeug.

Unfall in Neuburg: Paketfahrer ohne Führerschein verletzt Senior

Der 71-Jährige stürzte zu Boden und zog sich Verletzungen im Gesicht zu. Deshalb wurde er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Als die Polizei das Unfallgeschehen klärte, stellte sich heraus, dass der Paketfahrer ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Die Behörden hatten diese widerrufen. Dem Mann drohen nun Strafen wegen fahrlässiger Körperverletzung und Fahren ohne Fahrerlaubnis. (AZ)