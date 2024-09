Ohne Wasserstoff geht es nicht: So steht es um die geplante Solaranlage

Ist nachhaltig produzierter Wasserstoff ein wichtiger Schlüssel zur Energiewende? Professor Johannes Gulden beantwortet diese Frage mit einem klaren „Ja“. In Stralsund an der Ostsee leitet der Wissenschaftler das Institut für regenerative Energiesysteme. Auf Einladung von „Energie Dahoam“, einer GmbH, gegründet von Bürgern der Gemeinde, die bei der Energiewende mithelfen wollen, kam Johannes Gulden nach Unterhausen. Der von der Gesellschaft geplante Solarpark befindet sich gerade in der Bauleitplanung. Die Macher um Florian Appel wollen nicht nur regenerativen Strom produzieren und die Bürger an dem Projekt beteiligen. Sie wollen auch über weitere Möglichkeiten informieren. Daher schaute der Professor aus Stralsund in Unterhausen vorbei. Im Innovationszentrum referierte er zum Thema „Grüner Wasserstoff – eine Chance für die regionale Wertschöpfung“.

