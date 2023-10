Prominente Unterstützung für Photovoltaik-Projekt in Oberhausen

Wissenschaftler Ernst-Ulrich von Weizsäcker und Landwirt Sepp Bichler sprechen in Unterhausen über Klimawandel und die Chancen der Sonnenenergie - und unterstützen damit ein Projekt.

Der Impuls hat gewirkt. 180 Besucher kamen am Donnerstag in das Unterhausener Innovationszentrum, um die Vorträge von Ernst Ulrich von Weizsäcker und Sepp Bichler zu hören. Eingeladen hatte den international angesehenen Wissenschaftler und den Sonnenstrom-Pionier aus Sielenbach die Gruppe „Energie dahoam“, die damit noch Gedankenimpulse ermöglichen wollte zu ihrem Projekt einer Freiflächenanlage in Unterhausen.

Ernst Ulrich von Weizsäcker, der 83-jährige Ehrenvorsitzende des Club of Rome, zeigte auf, was viele wissen, aber auch zu viele nicht wahrhaben wollen: Eis- und Heißzeiten hatte es im Laufe der Erdgeschichte schon immer gegeben, aber die aktuelle Erderwärmung ist von Menschen gemacht. Gletscher schmelzen bei Rekordtemperaturen der vergangenen Jahre, der Dauerfrost in der Tundra taut auf. In vielen Ländern der Erde ist Klimaschutz aus verschiedenen Gründen kein Thema, doch „wenigstens in Europa nimmt man ihn ernst“, oder versucht es zumindest.

Weniger von dem klimaschädlichen Kohlendioxid zu produzieren hieße aber auch, weniger vom „geliebten Wirtschaftswachstum“ zu profitieren. Gas aus Russland war lang die billige Energiequelle, bis es zum Druckmittel wurde. Um schnell genug umzusteuern, muss jedoch einiges geändert werden: Ressourcenschonung, Erhaltung natürlicher Lebensräume, mehr Recycling, mehr Qualität der Produkte, mehr öffentlicher Nahverkehr, weniger Autos. Das waren auch schon vor 50 Jahren die zentralen Forderungen des Club of Rome in seinem Bericht über die „Grenzen des Wachstums“.

Wissenschaftler Ernst-Ulrich von Weizsäcker spricht in Unterhausen zum Klimawandel

Diese Veröffentlichung hat in den 1970er-Jahren die Katholische Landjugend Bayerns veranlasst, sich mit umweltpolitischen Themen zu beschäftigen. Der Landwirt Sepp Bichler aus Sielenbach war damals der Landesvorsitzende der Jugendorganisation und Anführer eines Richtungsstreits mit der Politik, der sich auf „weniger Wachstum – mehr Ökologie“ reduzieren ließ. Bichler aber wollte nicht lange diskutieren, sondern etwas anpacken und baute den ersten Sonnenkollektor auf seinen Stadel, um damit Gemüse zu trocknen. Seither hat er viele Anlagen gebaut, später ist er in das Photovoltaik-Geschäft eingestiegen.

Sielenbach ist ein Sonnendorf geworden. Das Dorf speist mit 45 Millionen Kilowattstunden pro Jahr mehr als die zehnfache Menge des eigenen Stromverbrauchs in das öffentliche Netz ein. Wind, Solar und Biomasse sind die Strom-Produzenten, Abwärme heizt die Wohnungen auf. Die Gemeinde ist wegen der hohen Steuereinnahmen inzwischen schuldenfrei. Mit der „Energiebauern GmbH“ bauen inzwischen die Bichlersöhne Photovoltaik-Anlagen in ganz Deutschland, dazu Speichercontainer und Umspannwerke. „In diesem Jahr mit einer Leistung von 600 Millionen Kilowattstunden“, sagt Bichler. „Kaum ein Mensch hat am Anfang geglaubt, dass Photovoltaik ein Erfolg wird. Wir galten als verrückt." Doch „der Strompreis ist von zwei Mark auf fünf Cent gesunken“.

In Unterhausen soll eine Freiflächen-PV-Anlage entstehen

Geholfen hat das Energieeinsparungsgesetz, das jedoch „dringend entschlackt werden muss, damit man nicht mehr Zeit für Bürokratie braucht als für den Bau einer Anlage“. Die Flächen auf den Dächern werden nicht reichen, um die Energiewende zu schaffen, so Bichler, auch deshalb nicht, weil man in Bayern den Windgegnern ein Klagerecht eingeräumt hat. So wird im Freistaat eine „gewaltige Stromlücke entstehen“, die nur durch schnellen Ausbau von Netzen, Schaffung von Umspannwerken und verbesserter Infrastruktur begegnet werden kann.

Bei der anschließenden Fragerunde ging es noch darum, ob die Agrarflächen nicht zu schade für PV-Anlagen sind, um die umstrittenen E-fuels, und um den Vergleich mit der Biogas-Energieerzeugung. Auf alle Fragen wussten die beiden Redner eine passende Antwort. Gemeinsam appellierten die beiden an die Politik: „Es gibt noch viel zu tun“ und zwar in nächster Zukunft.