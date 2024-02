Untermaxfeld

vor 48 Min.

Bürgerversammlung Königsmoos: Viele Projekte, wenig Fragen

Plus Die To-do-Liste in Königsmoos ist lang. Was alles ansteht und wie sich die Gemeinde - auch finanziell - entwickelt, präsentiert Rathauschef Heinrich Seißler bei der Bürgerversammlung.

Von Andrea Hammerl

Die Entwicklung der Gemeinde Königsmoos zeigte Bürgermeister Heinrich Seißler in der gut besuchten Bürgerversammlung in Untermaxfeld auf. Sein knapp einstündiger Vortrag am Freitagabend war umfassend, sodass es anschließend nur zwei Wortmeldungen von Bürgerinnen und Bürgern gab.

Anni Grabmair forderte mehr Inklusion für Behinderte und Pflegebedürftige und warb für den Ökumenischen Förderverein Donaumoos, dessen Spenden an die Diakonie-Sozialstation Donaumooser Land den ambulanten Pflegekräften ermöglicht, zusätzliche Zeit aufzuwenden, die von den Krankenkassen nicht bezahlt wird. Seißler stimmte ihrem Anliegen „aus vollem Herzen zu“ und bot an, Flyer des Fördervereins im Rathaus auszulegen. Ein Anwohner der Pöttmeser Straße in Klingsmoos fragte, ob verkehrsberuhigende Maßnahmen am Ortseingang geplant seien. Diese könnten verwirklicht werden, wenn das neue Gewerbegebiet mit 3,5 Hektar am Ortsende Richtung Pöttmes seine Verkehrsanbindung erhält. Seißler antwortete, es seien keine baulichen Maßnahmen geplant, aber er strebe an, das Ortsschild weiter Richtung Pöttmes zu versetzen, um Autofahrer frühzeitig zur Tempoverringerung zu zwingen.

