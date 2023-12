Geflügelzuchtverein zeigt das schönste Gefieder aus dem Donaumoos

In Untermaxfeld hat der Geflügelzuchtverein 60 Züchtern die Möglichkeit geboten, ihre Erfolge zu messen. Zwei Preise gingen an junge Aussteller.

„Unser Erntedankfest“ - so bezeichnet Ausstellungsleiter Karl Hudler die alljährliche Donaumoosschau, die vor Kurzem zum 48. Mal in der Donaumooshalle in Untermaxfeld stattfand. Mit insgesamt 656 Tieren von 60 Ausstellern war sie quantitativ allerdings weit von früheren Jahren entfernt - ein allgemeiner Trend, dem Hudler „aktiv entgegenwirken will“.

Trotzdem waren sowohl die Ausstellungsmacher vom gastgebenden Geflügelzuchtverein Donaumoos als auch die Züchter glücklich, dass sie überhaupt stattfinden konnte. Das galt vor allem für die Geflügelzüchter, denn bis zuletzt hatten sie befürchtet, dass sie noch kurzfristig für Hühner und Enten ein Ausstellungsverbot wegen Vogelgrippe treffen könnte, weshalb der GZV bereits im Oktober eine spezielle Hühnerausstellung organisiert hatte. „Wir überlegen, das beizubehalten“, sagt Hudler, auch wenn es deutlich mehr Arbeit für die ehrenamtlichen Organisatoren und Helfer sei, zwei statt einer großen Schau auf die Füße zu stellen. „Der direkte Vergleich der eigenen Tiere mit denen anderer Züchter ist wichtig für den Erhalt des Standards“, betonte GZV-Vorsitzender Heinrich Brand in seiner Eröffnungsrede, denn „verliebt in die eigenen Tiere, sehen wir manchmal nicht ihre offensichtlichen Fehler oder Mängel“. Bei Ausstellungen lasse sich im Austausch mit anderen Züchtern so mancher Fingerzeig zur Zuchtverbesserung erhalten.

Paul Ziegler ist Jugendvereinsmeister des GZV Donaumoos, hier zeigt er seine beste Tümmlertaube. Foto: Andrea Hammerl

Über der Donaumoosschau schwebte gleichwohl der Schatten der Vogelgrippe. Die Botschaft, dass die Schau in Erfurt bereits abgesagt ist, machte die Runde. Landratsstellvertreterin Sabine Schneider berichtete, in Holland seien bereits Bestände gekeult worden, ebenfalls in Mecklenburg-Vorpommern, Frankreich habe die höchste Alarmstufe ausgerufen.

Tobias Schoderer und Paul Ziegler sind ausgezeichnete Geflügelzüchter aus dem Donaumoos

Die Geflügelzüchter aus dem Donaumoos ließen sich ihre Schau nicht vermiesen, freuten sich über die Auszeichnungen der Preisrichter und waren stolz auf ihre Hühner, Enten und Tauben, die sich in ihren Käfigen präsentierten, je nach Rasse und Temperament eher still oder laut gurrend beziehungsweise krähend. Bei den Hühnern waren Antwerpener Bartzwerge Deutsche Zwerg-Wyandotten und die seltenen Appenzeller Spitzhauben zu bewundern sowie in der Jugendschau Augsburger Hühner von Tobias Schoderer (14) aus Brunnen. Der hat sich für diese Rasse entschieden, „weil sie die einzige aus Bayern stammende Rasse ist“. Und natürlich, weil die Augsburger einfach wunderschön sind, ganz besonders die edel aussehenden Blau-gesäumten. Sie gefielen auch den Preisrichtern, die je einmal die Noten „hervorragend“ und „vorzüglich“ verliehen, wofür es einen Bezirksverbandsjugendpreis gab.

Tobias Schoderer aus Brunnen gewann einen Bezirksverbandsjugendpreis für seine Balu-gesäumten Augsburger Hühner, eine seltene, vom Aussterben bedrohte Hühnerrasse. Foto: Andrea Hammerl

Einen Landesverbandsjugendpreis gewann Paul Ziegler (12) für seine beste Rot-hellschnäbelige Tümmlertaube. Der Königsmooser wurde Jugendvereinsmeister bei Tauben und Hühnern, will sich aber aus Zeitgründen zukünftig auf Tauben konzentrieren.