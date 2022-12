Gartenbauverein: In Unterstall gibt es jetzt einen Naschgarten

Der Gartenbauverein Unterstall/Attenfeld hat den Naschgarten in der Bergheimer Straße angelegt. Fachkundige Hilfe und Spenden haben das Projekt ermöglicht.

Der Gartenbauverein (GBV) Unterstall/Attenfeld hat auf einem langfristig gepachteten Grundstück in Unterstall an der Bergheimer Straße einen kleinen Naschgarten für die Öffentlichkeit errichtet. Angekündigt wurde das Projekt bereits im Theaterstück auf dem Weinfest des Vereins. Jetzt wurde es umgesetzt.

Fachkundige und materielle Unterstützung kam im Rahmen einer Spendenaktion von der Sparkasse Neuburg-Rain und vom Kreisverband für Gartenbau und Landschaftspflege. Bei dieser Aktion erhielt der Gartenbauverein Unterstall/Attenfeld kostenlos Obstbäume und Beerensträucher, die in öffentlichen Grünflächen gepflanzt werden sollten. Zum Jubiläum des Kreisverbandes gab es zudem 1000 Blumenzwiebeln als Geschenk. Für die Spende und die Unterstützung bedankt sich der Verein recht herzlich bei der Kreisfachberatung des Kreisverbandes, dem Kreisverband und der Sparkasse Neuburg-Rain.

Im Unterstaller Naschgarten gibt es Obstbäume und Beerensträucher

Die Planung für den öffentlichen Naschgarten und die Auswahl der Bäume und Beerensträucher wurde in Zusammenarbeit mit Sabine Baues-Pommer von der Kreisfachberatung im Laufe des Sommers durchgeführt. Im Oktober erhielt der GBV die Bäume, Sträucher und Blumenzwiebeln und startete die Pflanzung.

In dem Naschgarten wurden in den Ecken vier Buschbäume (Apfel und Zwetschge) gepflanzt. Die Beerensträucher Kornelkirsche, Apfelbeere und Jostabeere wurden zwischen den Bäumen eingesetzt. In der Mitte konnten noch mehrere Johannisbeeren und Himbeeren in verschiedenen Fruchtfarben gepflanzt werden.

In dem Naschgarten in Unterstall wachsen Obstbäume und Beerensträucher. Foto: Alois Eder

Im kommenden Frühjahr will der Gartenbauverein die Anlage des Naschgartens mit einem Zugangsweg aus Hackschnitzel und einer Ruhebank abschließen. Um den Zugangsweg und in den Freiflächen wurden bereits die Blumenzwiebeln (Krokusse und Narzissen) eingesetzt, damit im Frühjahr die ersten Blumen blühen. Zudem soll die Grünfläche noch zu einer Blumenwiese werden. Dies alles soll mit einem Hinweisschild und eine Beschreibung der Bäume und Sträucher für die Öffentlichkeit jederzeit zugänglich sein und zum Verweilen auf der Ruhebank einladen. Dann hofft der Verein auf zahlreiche Gäste und Genießer heimischer Früchte in seinem Naschgarten. (AZ)