Das sind die Veranstaltungen in Neuburg und Umgebung 2024

Festivals, Messen und viele Feste: Auch 2024 ist der Terminkalender wieder rappelvoll. Ein Überblick über die großen Veranstaltungen in Neuburg und Umgebung.

Noch redet so mancher über die schönen Momente im alten Jahr 2023, schon sind wir mittendrin im neuen Jahr. Und auch 2024 hat wieder viele Großveranstaltungen zu bieten, auf die man sich freuen kann. Somit dürfte auch 2024 für jeden etwas dabei sein. Hier finden Sie eine Terminübersicht von ausgewählten Großveranstaltungen:

Donauschwimmen findet Ende Januar in Neuburg statt

Über 1000 Waghalsige stürzen sich jedes Jahr im Januar in die eiskalte Donau und schwimmen flussabwärts. Das Donauschwimmen gehört längst zur festen Tradition in Neuburg und zieht zahlreiche Zuschauer an. Sehenswert sind vor allem die selbst gebauten Boote oder die Eisschwimmer, die sich ohne Neoprenanzug in das meist um die vier Grad kalte Wasser stürzen. Nach dem Sprung ins kalte Wasser am 27. Januar findet in diesem Jahr endlich wieder nach vier Jahren Pause der bekannte Wasserwachtsball in der Mehrfachturnhalle statt.

Auch 2024 findet wieder das größte Indoorfestival Süddeutschlands in Ingolstadt statt. Auf sieben Areas kann man bei den "Winterbeats" am 27. Januar die ganze Nacht über in der Saturn-Arena zu hämmernden Bässen feiern. Es haben sich bereits viele bekannte DJ's wie beispielsweise "Gestört aber Geil" oder auch "Fabian Farell" angekündigt. Tickets sind unter www.winterbeats.de verfügbar.

Zu Ostern ein Besuch bei den Neuburger Gartentagen gehört für viele Neuburger dazu. Über 100 Aussteller aus den Bereichen Wellness, Garten- und Biokultur oder auch internationalem Kunsthandwerk stellen ihre Produkte am 30. und 31. März sowie am 1. April aus. Zusätzlich darf man die Kutschenfahrten am in Frühlingsfarben erstrahlenden Grünauer Jagdschloss nicht verpassen.

Die Dult bringt Leben in die Neuburger Innenstadt

Zweimal im Jahr erwacht die Neuburger Innenstadt zum Leben. Wenn die Dult wieder in Neuburg stattfindet und den verkaufsoffenen Sonntag mit sich bringt, beleben zahlreiche Neuburger die Innenstadt. Daneben kann man sich in den Einkaufsstraßen an den zahlreichen Angeboten bedienen und für Kinder sind Fahrgeschäfte geboten. Die Frühjahrsdult findet in diesem Jahr vom 11. April bis zum 14. April statt, die Herbstdult vom 10. bis zum 13. Oktober.

Wenn man durch ganz Karlshuld wieder die Partymusik aus dem Festzelt am Volksfestplatz hört, weiß jedermann, dass es wieder Zeit für das Donaumoos-Volksfest ist. So zieht es vom 27. April bis zum 1. Mai wieder zahlreiche Menschen aus der Region in Lederhose und Dirndl nach Karlshuld, um ausgelassen im Festzelt zu feiern oder sich an den Fahrgeschäften und Buden zu vergnügen.

Auch ohne Schloßfest: Historisches Gewand ist bei den Rittertagen auf Schloß Grünau gefragt

Auch wenn das Schloßfest erst 2025 wieder stattfindet, hat man die Möglichkeit, sich auch 2024 wieder in ein altertümliches Gewand zu werfen. Die Rittertage auf Schloß Grünau geben einen Einblick in das Lagerleben von früher und so manch einer kann in die Welt der Ritter eintauchen. Auch für die kleinen Gäste gibt es zahlreiche Attraktionen. Vor allem die Ritterspiele darf man bei den Rittertagen vom 9. bis 12. Mai nicht verpassen.

Die Rittertage geben 2024 wieder die Möglichkeit ein altertümliches Gewand anzuziehen. Foto: Sabine Nötzel (Archiv)

Einmal im Jahr gibt es die Möglichkeit, ein spannendes Turnier auf der Donau zu bestaunen. Dann organisieren die Fischergassler beim Fischergasslerfest das traditionelle Fischerstechen. Zusätzlich feiert das Fischergasslerfest 2024 ein ganz besonderes Jubiläum. Vor 50 Jahren fand das Fest als Protest der Fischergassler gegen einen Ausbau und die Sanierung der Fischergasse zum ersten Mal statt. Am 18. Mai wird das Fest traditionell weitergeführt und die Besucher dürfen wieder ein spannendes Fischerstechen auf der Donau erwarten.

Noisehausen-Festival bringt bekannte Bands nach Schrobenhausen

Eigentlich sollte es 2020 die fünfte Auflage des Hofgartenfestes geben. Dann machte Corona den Planungen einen Strich durch die Rechnung. Es folgte eine fünfjährige Pause. 2024 soll das beliebte, mehrtägige Festival an der Luitpoldstraße in Neuburg mit zahlreichen regionalen und heimischen Musikern und Gastronomen vom 7. bis 9. Juni stattfinden.

In Schrobenhausen findet auch 2024 das Noisehausen-Festival statt. Auf dem Bauer-Rondell am Bahnhof Schrobenhausen dürfen sich Musikfans wieder auf verschiedene Musikrichtungen freuen. Von Rock und Pop bis hin zu Punk wird auch 2024 nichts fehlen. Das Festival findet vom 26. bis 27. Juli statt und es haben sich jetzt schon zahlreiche Künstler wie Mando Diao oder auch The Baboon Show angemeldet.

Mit Festzelt oder ohne? Ende Juli beginnt das Neuburger Volksfest

Ob es wieder ein großes Festzelt geben wird oder doch wieder einen großen Biergarten mit Bühne beim Neuburger Volksfest, steht bisher noch nicht fest. Zumindest wird es das berühmte Boxen wohl wieder geben. Die vielen Fahrgeschäfte und das Feuerwerk sind jedoch jedes Jahr einen Besuch wert. Die 78. Ausgabe des Neuburger Volksfestes findet vom 26. Juli bis 4. August statt.

Auch 2024 wird es wieder das Feuerwerk am Volksfest Neuburg geben. Foto: Winfried Rein

Jeden Sommer treffen sich zahlreiche Dozenten und Teilnehmer, teils auch aus dem Ausland, um zu töpfern, zu malen oder auch zu musizieren. So etwas gibt es nur bei der Neuburger Sommerakademie. Diese findet in diesem Jahr schon zum 46. Mal vom 28. Juli bis 10. August statt. Besonders beliebt ist auch die Kinderakademie, bei der Kinder zwei Wochen lang ihre Ferien sowohl mit Spaß als auch künstlerisch kreativ verbringen können.

Auf den Barthelmarkt in Oberstimm freut sich manch einer das ganze Jahr über. Vom 23. bis 26. August gibt es dann wieder Festzeltstimmung in Oberstimm. Neben den vielen Fahrgeschäften und Ausstellern ist die Stimmung in den Festzelten wohl von wenigen Festen zu schlagen. Eine Besonderheit stellt der Barthelmarktmontag dar, wo viele bereits um 5 Uhr in der Früh in die Festzelte stürmen, um sich für den Frühschoppen den bestmöglichen Platz zu ergattern. Aber auch der Viehmarkt am Montagmorgen ist ein Publikumsmagnet. Wer den Startschuss nicht abwarten kann, hat die Möglichkeit, beim Countdown auf der Barthelmarkt-Website mitzufiebern.

2023 gibt es wieder ein Donaumoos-Volksfest in Karlshuld. Foto: Andrea Hammerl

Wenn zahlreiche Neuburger wieder mit außergewöhnlichen Hüten durch Neuburg laufen, weiß jeder, dass es wieder Zeit für die Hutschau "Mut zum Hut" und die Schmuckschau "Schmuck durch Schmuck" ist. Die Hutschau, die vom 13. bis 15. September im Schloss Neuburg stattfindet, ist die weltgrößte und lockt deshalb zahlreiche Besucher in das Neuburger Schloss.

Internationale Jagd- und Schützentage finden im Oktober statt

Freunde der Jagd kommen bei den internationalen Jagd- und Schützentagen in diesem Jahr auf ihre Kosten. Vom 11. bis 13. Oktober stellen zahlreiche Händler die neuesten Waffen und Trends bei der Jagd vor. Zusätzlich gibt es von den Schützenvereinen wieder ein Salutschießen. Jagdfans sollten sich diese Messe auf keinen Fall entgehen lassen.

Auch im nächsten Jahr dürfen sich die Neuburger zum Jahresabschluss wieder auf die Weihnachtsmärkte im Raum Neuburg freuen. Den ganzen Dezember über kann man dann wieder die geschmückten Buden mit Lebkuchen, Glühwein und Weihnachtsmusik, unter anderem am Schrannenplatz oder Karlsplatz, besuchen.