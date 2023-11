Alarm in Vohburg: Bagger erwischt Gasleitung

Bei Bauarbeiten in Vohburg ist eine Gasleitung beschädigt worden. Für die Anwohner ging der Unfall recht glimpflich aus.

Bei Baggerarbeiten in der Pfarrer-Piller-Straße in Vohburg ist am Mittwoch um kurz vor 14 Uhr eine Gasleitung beschädigt worden. Dabei ist laut Polizei eine geringe Menge Gas ausgetreten.

Wegen des Gaslecks in Vohburg bestand keine konkrete Gefahr für die Anwohner

Mitarbeiter des Gasversorgers konnten das Leck schließlich abdichten. Anwohner mussten nicht in Sicherheit gebracht werden, denn eine konkrete Gefahr bestand letztendlich nicht, wie sich später herausstellte. Die Pfarrer-Piller-Straße musste für rund 45 Minuten gesperrt werden. (AZ)

