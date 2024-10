Stadtwerke warnen vor falschen Mitarbeitern

Aktuell sind im Stadtgebiet von Ingolstadt wieder Betrüger unterwegs, die sich als Stadtwerke-Mitarbeiter ausgeben, um an Kundendaten oder eventuell auch in fremde Wohnungen zu gelangen. Das teilen die Stadtwerke mit. In bisher sechs bekannten Fällen – beispielsweise in der Hindenburgstraße – hat ein Mann vorgegeben, er komme im Auftrag der Stadtwerke. Er zeigte sogar einen gefälschten Ausweis vor.

Falsche Stadtwerke-Mitarbeiter wollen in Ingolstadt an Kundendaten kommen

Als Grund gab er an, dass er die Stromrechnung wegen eines zu geringen Verbrauchs kontrollieren müsse. Die Stadtwerke gehen davon aus, dass der Unbekannte die Absicht hatte, mit den Daten für die Kundin oder den Kunden einen neuen Energieversorgungsvertrag zu mutmaßlich überhöhten Preisen abzuschließen.

Wer von derartigen Aktivitäten betroffen ist, kann sich unter der Nummer 0800/8000 230 an die Stadtwerke wenden oder sich in den Kundencentern in der Ringler- oder Mauthstraße melden. Ein Vertrag, der unbeabsichtigt abgeschlossen worden ist, kann laut Stadtwerke innerhalb von 14 Tagen widerrufen werden. Im Zweifelsfall können sich Bürgerinnen und Bürger jederzeit bei den SWI telefonisch rückversichern, ob tatsächlich Mitarbeiter der Stadtwerke – aktuell ist dies nicht der Fall – unterwegs sind. (AZ)