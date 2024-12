Schrobenhausener durchschauen Telefonbetrug

Am Freitagabend kam es in Schrobenhausen zu einer Welle von betrügerischen Telefonanrufen. Wie die Polizei mitteilt, wurden mehrere Schrobenhausener von falschen Polizeibeamten angerufen. Diese behaupteten, dass es in der Nähe einen Raub oder einen Einbruch gegeben habe.

Falsche Polizisten haben in Schrobenhausen angerufen

Im Verlauf des Gesprächs versuchten die Anrufer, den Schrobenhausenern Informationen zu ihren Wertgegenständen zu entlocken. Die Angerufenen erkannten jedoch die Masche und verhielten sich laut Polizei vorbildlich. Sie machten keine Angaben und meldeten die Anrufe der richtigen Polizei. Es wird gebeten, bei derartigen Anrufen die örtlich zuständige Polizeidienststelle zu informieren und Anzeige zu erstatten. Weiterhin wird empfohlen, Fragen beispielsweise nach Schmuck, Wertgegenständen und Geld stets kritisch zu hinterfragen und ein gesundes Misstrauen walten zu lassen. (AZ)