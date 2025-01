Altpapier statt Tore: SV Waidhofen sammelt für die Jugend

Im Ortskern von Waidhofen herrscht am Samstag geschäftiges Treiben: Der Sportverein (SV) sammelt Altpapier, eine Aktion, die im Verein seit Jahrzehnten zur Tradition gehört. „Wir sammeln heute Altpapier, weil Altpapier für den Verein natürlich auch bare Münze bedeutet und wir somit natürlich vor allem unsere Jugendarbeit auch mit finanziellen Mitteln lockerer ausstatten können“, erklärt Erwin Gothmayr, Vereinsvorstand des SV Waidhofen.

Die Altpapiersammlung reicht im Verein weit zurück, wie Gothmayr weiß: „Also ich glaube schon zu meiner Jugendzeit, denn ich war als Jugendlicher auch schon beteiligt in der Altpapiersammlung. Jetzt bin ich Endfünfziger mit gut 57 Jahren, damit dürften es mindestens 40, 45 Jahre sein, in denen wir Altpapier sammeln. Das glaube ich, ist Tradition.“

Die aktuelle Sammlung im Januar fällt laut Gothmayr besonders ergiebig aus: „Jetzt haben wir die Januarsammlung, das ist erfahrungsgemäß nach Weihnachten eine sehr gewichtige Sammlung, was das Papier betrifft. Dort dürfen wir wahrscheinlich wieder neun bis zehn Tonnen mehr erwarten, ansonsten haben wir so um die acht.“ Die Papierspenden, die vor den Hofeinfahrten bereitgestellt oder direkt zum Vereinslokal gebracht werden, werden anschließend von einer Entsorgungsfirma gewogen, die dem Verein die entsprechende Gutschrift ausstellt.

Gothmayr sieht in der Altpapiersammlung eine wichtige finanzielle Säule: „Grundsätzlich fließt es natürlich in den Haushalt des Sportvereins, aber wir geben die Gelder dann in der Regel immer für die Jugendabteilungen aus, um Trikots zu kaufen, Bälle oder anderen Zubehör. Also es geht hauptsächlich die Sportausstattung.“

Früher fanden die Sammlungen häufiger statt. „Vor einigen Jahren haben wir ja jedes Quartal gesammelt, also viel öfter im Jahr. Mittlerweile sind wir auf dreimal zurückgegangen, denn auch die Papiermenge ist bei uns weniger geworden. Wir haben nicht mehr die Massen an Papier und somit haben wir uns jetzt auf drei Sammeltermine im Jahr beschränkt seit vergangenem Jahr.“

Die Helfer des SV Waidhofen bleiben dennoch engagiert. „Die größte Menge des Altpapiers steht bei den Sammlungen an den Hofeinfahrten, wo wir zu Abholung kommen“, sagt Gothmayr abschließend. Es gebe aber auch Bürger, welche sich an der Sammelaktion beteiligen wollen, die das Papier dann selbst zum Verein bringen. Am Sammeltag steht dafür extra ein Container auf dem Parkplatz des Vereinsheims zur Verfügung. (AZ)