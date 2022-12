Der Landkreis ist heute beim bundesweiten Warntag dabei

Am Donnerstag ab 11 Uhr werden alle Warnmittel erprobt. Neben Sirenen und Durchsagen werden auch Warn-Apps und die neue Technik Cell Broadcast getestet.

Am Donnerstag, 8. Dezember, findet der diesjährige bundesweite Warntag statt, ein Aktionstag von Bund und Ländern. An ihm sollen in ganz Deutschland sämtliche Warnmittel erprobt werden.

Pünktlich um 11 Uhr werden zeitgleich in allen 16 Ländern, in den Landkreisen und in den Kommunen, mit einem Probealarm die Warnmittel wie etwa Sirenen, Warn-Apps und Stadtinformationstafeln ausgelöst. Die Sirenen haben den Zweck, primär Aufmerksamkeit zu erzeugen, die Leute aufzuwecken, um auf nachfolgende Informationen reagieren zu können. Diese Infos werden über den Warnmittelmix, Warn-Apps, TV- und Radiodurchsagen, Warndurchsagen über Lautsprecherwagen sowie die Stadtinformationstafeln gestreut.

Beim bundesweiten Warntag kommt in Neuburg erstmals ein neues Warnsystem dazu

Am Donnerstag kommt erstmals ein neues Warnsystem dazu. Cell Broadcast ist eine über die Mobilfunknetze übermittelte Warnmeldung, die nicht mehr auf Warn-Apps oder eine aktive Internetverbindung angewiesen ist. Ziel ist es, mit der ersten Testauslösung wichtige Erkenntnisse für die Umsetzung bis zum vorgesehenen Wirkbetrieb im Februar 2023 zu gewinnen. Zugleich soll die Gelegenheit genutzt werden, um den Menschen in Deutschland das System erstmals mit einer Testnachricht bekannt zu machen. Die Warnnachricht kommt auch ohne aktive Internetverbindung an, bzw. man benötigt keine Warn-Apps. Sie wird in der jeweiligen Landessprache angezeigt, die auf dem Mobiltelefon eingestellt ist. Einschränkungen: Nicht alle Handys können Cell-Broadcast empfangen. Handys müssen dafür auf dem neuesten Softwarestand sein. (AZ)