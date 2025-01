Tedi im Schwalbanger schließt: Das steckt dahinter

Die deutsche Billig-Handelskette Tedi hat eine seiner beiden Filialen in Neuburg überraschend geschlossen. Die Fläche im Gewerbegebiet am Schwalbanger hatte bereits am Samstag, 4. Januar, ein letztes Mal geöffnet. Das sorgte bei den Kunden für Unverständnis, war das Geschäft doch eine beliebte Anlaufstelle für so manches Schnäppchen oder einen günstigen Gelegenheitskauf. Die Räume sind bereits leer geräumt. Auf Nachfrage dieser Redaktion erklärt eine Unternehmenssprecherin die Entscheidung.

Tedi betreibt in Neuburg künftig nur noch eine Filiale

Wie Joleen Keil im Auftrag der Handelskette mitteilt, passt die Größe der Filiale nicht mehr zum aktuellen Ladenkonzept. Mittlerweile sei eine Fläche von mindestens 800 Quadratmeter ein entscheidendes Kriterium. Tedi verkauft Schreibwaren, Basteln, Deko, Haushalt, Party und Saisonartikel zum kleinsten Preis. Es gibt auch Spielwaren, Heimwerkerartikel, Süßwaren und Tierbedarf. Das Unternehmen habe daher entschieden, in Neuburg vorerst nur noch in der Filaile in der Nördlichen Grünauer Straße seine Ware anzubieten.

Tedi - die Bustaben stehen für Top Euro Discount - sei nach dem Ende im Schwalbanger aber auf der Suche nach Möglichkeiten in der Region. Die Billig-Kette wurde 2004 in Deutschland gegründet und ist heute in 15 europäischen Ländern mit über 3300 Filialen vertreten.

Wie geht es nach Tedi mit dem Laden im Schwalbanger weiter?

Der Gebäudekomplex im Längenmühlweg wird von der Neuburger Baufirma Hans Mayr verwaltet. Wie Franziska Mayr aus der Geschäftsführung auf Nachfrage erklärt, stecke man aktuell noch in der Vermarktung der Fläche. Bisher gäbe es noch keinen konkreten Interessenten.

„