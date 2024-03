E-Scooter-Fahrerin ist ohne Versicherung, aber mit Drogen unterwegs

Eine 52-Jährige war am Freitagabend mit einem E-Scooter in Weichering unterwegs. Als die von der Polizei kontrolliert wurde, war die Fahrt zu Ende.

Bei einer Verkehrskontrolle in Weichering hielt die Polizei am Freitagabend um kurz nach 18 Uhr eine 52-Jährige an, die ohne gültige Versicherung mit einem E-Scooter unterwegs war. Die Frau war zunächst verbotswidrig auf dem Gehweg in der Ingolstädter Straße unterwegs und deshalb angehalten worden.

Die Frau stand bei der Kontrolle in Weichering unter dem Einfluss von Cannabis

Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten zudem, dass die Frau unter Drogeneinwirkung stand. Ein Drogentest bestätigte den Konsum von Cannabis. Die Fahrt war damit beendet. Es folgte eine Blutentnahme im Krankenhaus. (AZ)