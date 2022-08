Weichering

Großstadtpreise auf dem Dorf: Das kosten Bauplätze in Lichtenau

In Lichtenau entstehen bereits die ersten Häuser. Die Gemeinde hat ihre Grundstücke für 330 Euro verkauft. Doch es gab auch Flächen, die für mehr als das Doppelte an den Mann gebracht wurden.

Plus Längst nicht alle, die in Weichering gerne bauen möchten, kommen zum Zug. Das ist nicht nur eine Frage des Vergabesystems, sondern auch des Geldes.

Von Claudia Stegmann

Ein Eigenheim in Weichering – diesen Wunsch hatten vergangenes Jahr über 100 potenzielle Bauwillige. Und das, trotz des geplanten und umstrittenen Paketzentrums der DHL. Und trotz der im Landkreis vergleichsweise hohen Grundstückspreise. Denn Weichering gehört neben Karlskron und Bergheim zu den teuersten Pflastern im ländlichen Bereich. 370 Euro hat die Gemeinde für den Quadratmeter verlangt und liegt damit deutlich unter dem aktuellen Bodenrichtwert. In den vergangenen zwei Jahren ist Bauland erneut teurer geworden. Weichering wird in der Aufstellung des Gutachterausschusses auf 440 Euro taxiert. Doch das ist längst nicht der Preis, der auf dem freien Markt erzielt werden kann.

